Прием заявок на проведение организационной оценки пяти ключевых партнеров

Кыргызская Республика, Бишкек.

Крайний срок подачи: до 17.00 26 декабря 2017 года.

Тендер открыт для юридических лиц.

Информация о проекте

Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360 и при поддержке USAID запустили трехлетний проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К»), направленный на обеспечение более широкого доступа к разнообразной и сбалансированной информации для граждан КР.

Проект поможет СМИ стать менее уязвимыми перед предвзятым отношением к ним, а также способствовать принятию более продуманных гражданских решений, отражающих приоритеты местных сообществ, в большей степени отвечающих общественным интересам.

В рамках проекта будет предоставлена поддержка нескольким отечественным медиаорганизациям (ключевым партнерам) в течение срока реализации. Это поможет им использовать исследования аудитории для усиления потенциала организации, в том числе через производство и/или приобретение высококачественного местного контента для различных цифровых платформ.

Конечная цель проекта – укрепление устойчивости ключевых партнеров и их способности предоставлять доступ к разнообразной и сбалансированной информации.

Организационная оценка проводится для выявления возможностей, сильных сторон и потребностей каждого из ключевых партнеров. Результаты оценки будут использованы руководством телекомпаний при разработке планов и ориентиров на перспективу.

Цель оценки

Организационная оценка поможет выявить институциональный потенциал, возможности и ограничения пяти ключевых партнеров. Интерньюс ожидает, что оценка выявит потенциал сотрудников (различных отделов) партнерских медиаорганизаций, наличие стратегического планирования, корпоративной структуры, процессов управления и финансовых возможностей.

Интерньюс намерен привлечь консультанта по управлению, который будет тесно сотрудничать с выбранной компанией по оценке каждого ключевого партнера.

По завершении оценки и определения областей для улучшения процессов бизнес-консультант, специалист по контенту и специалист по онлайн-медиа от Интерньюс совместно с консультантом по управлению смогут использовать результаты организационной оценки для разработки планов повышения эффективности работы в сотрудничестве с ключевыми партнерами.

Эти планы должны учитывать рекомендации по улучшению определенных сфер, включая редакционную, техническую, монетизацию и рекламу, которые позже будут рассмотрены медиаконсультантами.

Проектная команда намерена тесно работать с ключевыми партнерами для разработки стратегических планов (начиная с предварительного плана, представленного вместе с заявкой), редакционной политики, финансовой и организационной систем управления с ключевыми партнерами в рамках первого года работы проекта.

Условия и сроки контракта

Интерньюс ожидает, что организационная оценка пройдет в феврале-марте 2018 года. Интерньюс может провести дополнительные раунды организационной оценки в ходе второго и третьего годов реализации проекта.

Методология и технический подход

Организация должна представить детальное описание предлагаемой методологии оценки, которая в последующем будет доработана в сотрудничестве с консультантом по управлению.

Объем работ:

оценить области компетенции, области для улучшения, возможные риски и возможности для роста пяти ключевых медиапартнеров;

оценить стратегические планы, управление человеческими ресурсами, наличие оборудования и коммуникаций, финансовые возможности;

подготовить отчеты и презентацию, в которой подчеркиваются результаты оценки каждого медиа, и представить практические рекомендации.

Ожидаемые результаты:

представление детальной методологии оценки, разработанной и завершенной в сотрудничестве с консультантом по управлению;

представление пяти промежуточных отчетов по оценке с основными выводами (по одному для каждой медиаорганизации);

представление пяти окончательных отчетов об оценке, пересмотренных в соответствии с комментариями к промежуточным отчетам;

каждый оценочный отчет должен содержать секцию с резюме и основными результатами;

презентация, демонстрирующая основные результаты для всех пяти ключевых партнеров.

Требования к поставщикам:

— представить своевременно, профессионально и по разумной цене четкий план завершения работ (подробный план работы, план кадрового обеспечения, график и бюджет);

— иметь не менее трех лет профессионального опыта по выполнению организационной/корпоративной оценки (представить историю выполненных работ/портфолио);

— предоставить минимум три ссылки от партнеров и клиентов на предыдущие аналогичные контракты.

Все необходимые документы и приложения должны быть загружены на Google-диск с открытым доступом для Интерньюс.

Ссылка на папку со всеми документами должна быть отправлена ​​на адрес KGInfo@internews.org с пометкой «Организационная оценка» к 17.00 26 декабря 2017 года.