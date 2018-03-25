Объявление о проведении Индустриального форума «Медиа топтоо»

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет о проведении I Индустриального форума «Медиа топтоо», который состоится 21-22 апреля 2018 года в «Асанбай-центре» (Бишкек).

В рамках форума у профессионального сообщества республики появится возможность обсудить последние мировые тренды развития медиаотрасли и национальные вызовы, обменяться опытом с коллегами и найти формы сотрудничества, поделиться историями успеха и контентом, участвовать в мастер-классах и ярмарке идей.

Программа форума включает в себя презентации и дискуссионные панели, в которых выступят известные международные эксперты: Мишель Фостер (IJF, США), Иван Колпаков («Медуза», Латвия), Всеволод Пуля (Media Toolbox, Россия) и Андрей Таранов (Kwendi, Украина).

Также среди выступающих эксперты из КР: Анастасия Валеева (Школа данных), Ринат Тухватшин («Клооп»), Динара Суймалиева (ТРК «Мир»), Айбек Куренкеев (I Do Marketing), Марина Кыдыралиева (Ассоциация ”Индустриальный медиакомитет”), Елена Барановски (рекламное агентство “Quasar”) и многие другие.

Тематические презентации и дискуссионные панели будут посвящены вопросам создания и укрепления бренда медиакомпаний, изучению аудитории и проблемам внедрения измерений в мире и стране, инновационным методам создания конкурентоспособного контента и способам управления цифровыми редакциями.

Мастер-классы в рамках форума позволят детально изучить способы глубинных измерений телевизионной и онлайн-аудитории, возможности использования больших данных в производстве контента и рецепты превращения традиционной редакции в конвергентный ньюсрум.

В рамках форума будет организована Ярмарка телевизионных программ и контентных проектов, на которой местные производители могут представить свои новые идеи для потенциальных вещателей, рекламодателей, спонсоров и международных организаций.

Более подробно о Ярмарке медиаконтента узнаете по ссылке.

Поставщики аудиовизуального оборудования также представят современные образцы техники и технологий на выставке, которая будет развернута в «Асанбай-центре». Там будет представлено не только оборудование, но и пройдут презентации по вопросам организации современной новостной редакции, автоматизации вещательного комплекса телестудий.

По окончании второго дня форума состоится торжественная церемония награждения победителей журналистского конкурса «Стремление».

Подробнее о конкурсе можете узнать по ссылке.

Форум открыт для представителей всех медиа, работающих на территории Кыргызской Республики.

Участники из Бишкека должны заполнить регистрационную форму.

Крайний срок для регистрации – 14 апреля 2018 года.

Участникам из регионов республики предоставляется финансовая помощь на покрытие расходов на проезд и проживание.

Для получения помощи необходимо заполнить онлайн-заявку.

Крайний срок подачи заявок – 30 марта 2018 года.

По любым вопросам можете связаться со специалистом по онлайн-медиа Валентиной Галич по тел. + 996 (312) 98-68-80 (доб. 302) или отправив письмо на vgalich@internews.org.

Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360.