Объявляется конкурс на должность координатора программы «Развитие СМИ» в Фонде «Сорос – Кыргызстан»

Цели программы – содействие развитию независимых СМИ и их контента, развитие медиаграмотности, а также содействие продвижению свободы слова, выражения и распространения лучших практик в сфере развития медиа.

Координатор проекта программы «Развитие СМИ» содействует ее директору в реализации программной деятельности. Он координирует реализацию программных мероприятий и деятельности, а также проводит мониторинг и оценку программы, несет ответственность за выполнение программных задач, взаимодействует с партнерами и другими программами Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Квалификационные требования:

— опыт работы в медиасфере или в аналогичной области не менее трех лет;

— опыт подготовки отчетов для широкого круга людей;

— опыт в анализе итогов и результатов деятельности для подготовки отчетов;

— опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;

— опыт сбора и анализа качественных и количественных данных;

— опыт в области управления проектами, административной работы;

— предыдущий опыт в грантовом управлении и/или в мониторинге и оценке является преимуществом.

Навыки:

— свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;

— умение работать в сжатые установленные сроки, сдавать работу вовремя;

— инициативность и творческий подход в разрешении сложных/ проблемных ситуаций;

— способность создавать хорошие рабочие отношения с коллегами, партнерами и донорами;

— коммуникабельность, инициативность;

— высокий уровень мотивации и дисциплины;

— аналитические навыки и навыки написания проектных заявок, аналитических, программных и финансовых отчетов;

— знание бухгалтерского учета является преимуществом;

— отличное владение компьютером и основными программами;

— умение работать в команде и самостоятельно;

— способность работать автономно, прозрачно и ответственно;

— способность работать внутри сети фондов открытого общества и приверженность ценностям открытого общества.

Знание и образование:

— высшее образование в области журналистики/массовых коммуникаций/ социальных наук;

— отличное понимание ситуации с медиаразвитием в Кыргызстане и мире.

Предпочтение отдается кандидатам, разделяющим принципы и ценности открытого общества, способным расставлять приоритеты, эффективно планировать и самостоятельно работать в динамичном коллективе, а также имеющим высокое чувство ответственности.

Заработная плата устанавливается в соответствии с опытом и квалификацией кандидата.

Процедура подачи заявки

Резюме, письмо заинтересованности с указанием того, откуда вы узнали об объявлении, и два рекомендательных письма присылайте на адрес vacancy@soros.kg.

В строке «Тема» укажите только Media Development Program Coordinator.

Последний срок приема заявок – 17 марта 2019 года до 17.00 включительно.

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