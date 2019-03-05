Объявляется конкурс на должность координатора программы «Развитие СМИ» в Фонде «Сорос – Кыргызстан»
Цели программы – содействие развитию независимых СМИ и их контента, развитие медиаграмотности, а также содействие продвижению свободы слова, выражения и распространения лучших практик в сфере развития медиа.
Координатор проекта программы «Развитие СМИ» содействует ее директору в реализации программной деятельности. Он координирует реализацию программных мероприятий и деятельности, а также проводит мониторинг и оценку программы, несет ответственность за выполнение программных задач, взаимодействует с партнерами и другими программами Фонда «Сорос – Кыргызстан».
Квалификационные требования:
— опыт работы в медиасфере или в аналогичной области не менее трех лет;
— опыт подготовки отчетов для широкого круга людей;
— опыт в анализе итогов и результатов деятельности для подготовки отчетов;
— опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;
— опыт сбора и анализа качественных и количественных данных;
— опыт в области управления проектами, административной работы;
— предыдущий опыт в грантовом управлении и/или в мониторинге и оценке является преимуществом.
Навыки:
— свободное владение письменными и устными кыргызским, русским и английским языками;
— умение работать в сжатые установленные сроки, сдавать работу вовремя;
— инициативность и творческий подход в разрешении сложных/ проблемных ситуаций;
— способность создавать хорошие рабочие отношения с коллегами, партнерами и донорами;
— коммуникабельность, инициативность;
— высокий уровень мотивации и дисциплины;
— аналитические навыки и навыки написания проектных заявок, аналитических, программных и финансовых отчетов;
— знание бухгалтерского учета является преимуществом;
— отличное владение компьютером и основными программами;
— умение работать в команде и самостоятельно;
— способность работать автономно, прозрачно и ответственно;
— способность работать внутри сети фондов открытого общества и приверженность ценностям открытого общества.
Знание и образование:
— высшее образование в области журналистики/массовых коммуникаций/ социальных наук;
— отличное понимание ситуации с медиаразвитием в Кыргызстане и мире.
Предпочтение отдается кандидатам, разделяющим принципы и ценности открытого общества, способным расставлять приоритеты, эффективно планировать и самостоятельно работать в динамичном коллективе, а также имеющим высокое чувство ответственности.
Заработная плата устанавливается в соответствии с опытом и квалификацией кандидата.
Процедура подачи заявки
Резюме, письмо заинтересованности с указанием того, откуда вы узнали об объявлении, и два рекомендательных письма присылайте на адрес vacancy@soros.kg.
В строке «Тема» укажите только Media Development Program Coordinator.
Последний срок приема заявок – 17 марта 2019 года до 17.00 включительно.
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Фонд «Сорос-Кыргызстан» объявляет конкурс на должность координатора программы «Развитие СМИ»