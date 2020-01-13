Обновлено. Объявляется конкурс на разработку дизайна наградной статуэтки премии «Стремление»

Команда Интерньюс в КР ежегодно проводит национальный конкурс в сфере профессиональной журналистики с вручением премии «Стремление» в нескольких номинациях.

Этот конкурс стал значимым событием в жизни медиасообщества страны, когда профессионалы из разных СМИ получают награду за свой нелегкий труд. Для каждого лауреата премии это гордость и символ признания профессионального вклада в общее дело информирования граждан о происходящих событиях.

Мы хотим, чтобы в 2020 году у премии «Стремление» появилась своя статуэтка, разработанная местными дизайнерами, отражающая ценности премии и свободного Кыргызстана.

Задача – разработка дизайна наградной статуэтки для национальной премии в сфере профессиональной журналистики «Стремление» (Положение о премии здесь).

Приз за лучший дизайн – 500 USD.

Прием заявок и конкурсных работ проводится до 20 января 2020 года.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица:

художники, дизайнеры, иллюстраторы;

дизайн-студии;

рекламные агентства;

частные лица.

Каждый участник может выставить на конкурс не более трех эскизов наградной статуэтки.

Статуэтка должна:

быть прочной, эстетичной, эргономичной и экономичной; легко реализуемой; выполненной из доступных материалов;

образно, метафорически или эмоционально отражать суть конкурса и соответствовать концепции национальной премии «Стремление».

Электронные версии эскизов вы можете загрузить в онлайн-заявке здесь.

Эскизы также принимаются на бумаге и дизайн-макеты в натуральном виде.

Эскизы не возвращаются.

К такому варианту эскиза обязательно должна быть приложена заполненная (бумажная) форма заявки участия в конкурсе (форму заявки можно скачать здесь).

Эскизы и заявки на участие в конкурсе принимаются в любой из рабочих дней (с понедельника по пятницу) с 09.30 до 17.30 по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж, офис Интерньюс. Вход со стороны ул. Гоголя (ориентир вывески Beeline и «Шоколадница»).

Подробности по тел. 0 (312) 98-68-80 (внутр. 333) – Курманбек Макешев.

Источник фото: pixabay.com

Первая публикация – от 20.11.2019.