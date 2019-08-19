Объявляется конкурс на участие журналистов в однодневном тренинге «Стратегии и тактики монетизации СМИ: в поиске новых форматов»

Обучение будет проводиться в Тренинговом центре Интерньюс в Кыргызстане 27 августа 2019 года.

В программе тренинга:

стратегии монетизации;

особенности монетизации аналитического ресурса.

Тренер — Карлыгаш Еженова, директор ТОО «Издательский дом «Эксклюзив», лауреат двух премий президента Казахстана Н.А. Назарбаева в области журналистики и премии Союза журналистов. С мая 2006 года присоединилась к команде АО «Банк ТуранАлем», став советником председателя аппарата совета директоров. С января 2007-го занимает должность директора бренд-офиса. В декабре того же года назначена управляющим директором, членом правления АО «Банк ТуранАлем».

Ранее работала обозревателем еженедельника «Панорама», пресс-секретарем акимата Алматы, занимала должность заместителя директора департамента стратегического планирования Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, руководила PR-департаментом компании Golden Eagle Partners, была директором ТОО EastPrint.

Условия участия в тренинге

Заявки на участие могут подавать редакторы, сотрудники, занимающиеся продажами и производством коммерческого контента онлайн-изданий и медиаорганизаций КР, вне зависимости от форм собственности.

Участники тренинга будут определены на основе конкурса заявок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь и представить резюме.

Крайний срок подачи заявок – 21.00 25 августа 2019 года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Участие в тренинге бесплатное.

Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.

Адрес Тренингового центра Интерньюс: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 12-й этаж бизнес-центра «Асыл-Таш» (вход со стороны ул. Гоголя через кофейню «Шоколадница»).

По всем вопросам обращайтесь к офис-менеджеру Представительства Интерньюс в КР Саламат Исмакеевой по электронной почте sismakeeva@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.

Источник фото на превью