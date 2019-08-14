Объявляется прием фоторабот на первый конкурс по журналистике MEDIA CAMP AWARD в странах ЦА

Интерньюс в рамках Центральноазиатской медиапрограммы (CAMP) проводит первый конкурс по журналистике MEDIA CAMP AWARD в государствах Центральной Азии.

В рамках конкурса с 15 по 25 августа объявляется прием фоторабот на специальную номинацию «Объектив».

Цель конкурса – поощрение одаренных журналистов и независимых создателей контента Центральной Азии, освещающих события и явления, имеющие важное общественное значение.

Победитель в номинации «Объектив» будет определен методом интернет-голосования на сайте медиафестиваля в начале сентября. О начале голосования будет сообщено дополнительно.

На конкурс принимаются фотографии, опубликованные в кыргызстанских медиа с 1 августа 2018 года по 30 июня 2019-го.

Снимок должен выражать: настроение;

важный момент;

точность исторического отрезка для каждой из стран Центральной Азии.

Автор предоставляет авторские права для использования снимка в интернет-голосовании и демонстрации его во время церемонии награждения.

Требуется загрузить фото в онлайн-форму в хорошем качестве. Размер файла – до 1 ГБ.

На каждое фото нужно заполнить одну заявку. Участник конкурса может подать несколько заявок.

Письмо о согласии (форма для руководителей медиаорганизаций – скачать здесь, для нештатных авторов – скачать здесь).

Работы принимаются до 25 августа.

Дополнительно необходимо предоставить ссылку на сайт или ресурс, куда они были залиты. В случае если ссылка закрытая, автор должен дать доступ оргкомитету.

Для печатных и газетных материалов необходимо отсканировать фото (желательно, чтобы было видно дату публикации в сканированной копии), загрузить на любой сервис, чтобы к нему был доступ по электронной ссылке. Материал должен легко читаться, качество сканирования должно быть высоким.

Важно! Участником конкурса не может быть журналист из СМИ, которое имеет иностранное финансирование или зарегистрировано вне государства-участника. Также не принимаются к рассмотрению материалы, опубликованные в таких СМИ.

Подробнее о конкурс смотрите ниже:

По всем вопросам в Кыргызстане можно обращаться к веб-контент-менеджеру Бермет Маликовой, bmalikova@internews.org, тел. (0312) 98-68-80 (доб. 304).

Проект реализуется в рамках Центральноазиатской медиапрограммы (CAMP) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Подробнее о программе читайте здесь.

Фото Бекзата Жеенбекова.