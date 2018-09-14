Объявляется тендер на поставку услуг измерения телевизионной аудитории
Интерньюс приглашает заинтересованные компании для участия в международном тендере на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике посредством пиплметров.
Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане проводит закупку услуг измерения телевизионной аудитории в КР посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша, Джалал-Абада. К участию в тендере приглашаются потенциальные заинтересованные поставщики.
Крайний срок подачи тендерных заявок — до 17.00 31 октября 2018 года.
В рамках тендера предполагается закупка следующих отдельных услуг (лотов):
- Установочное исследование.
- Ongoing Establishment Survey (Установка контрольных и взвешивающих параметров).
- Рекрутинговое исследование.
- Ongoing Recruitment (Ротационный рекрутинг).
- Пиплметрия.
- Мониторинг сеток эфира.
- Контроль качества данных.
Подробное техническое задание можно скачать здесь.
Дополнительную информацию можно получить у Исомидина Бахрамова по e-mail: media.industrial.committee@gmail.com, тел. +996 (552) 808-807.
Проект реализуется при финансовой поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане. Контактное лицо — Назик Чекирова, nchekirova@internews.org, тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 314).