Объявляется тендер на поставку услуг измерения телевизионной аудитории

Интерньюс приглашает заинтересованные компании для участия в международном тендере на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике посредством пиплметров.

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане проводит закупку услуг измерения телевизионной аудитории в КР посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша, Джалал-Абада. К участию в тендере приглашаются потенциальные заинтересованные поставщики.

Крайний срок подачи тендерных заявок — до 17.00 31 октября 2018 года.

В рамках тендера предполагается закупка следующих отдельных услуг (лотов):

Установочное исследование. Ongoing Establishment Survey (Установка контрольных и взвешивающих параметров). Рекрутинговое исследование. Ongoing Recruitment (Ротационный рекрутинг). Пиплметрия. Мониторинг сеток эфира. Контроль качества данных.

Подробное техническое задание можно скачать здесь.

Дополнительную информацию можно получить у Исомидина Бахрамова по e-mail: media.industrial.committee@gmail.com, тел. +996 (552) 808-807.

Проект реализуется при финансовой поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане. Контактное лицо — Назик Чекирова, nchekirova@internews.org, тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 314).