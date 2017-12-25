Обзор исков: Миллионы для президентов и риски для независимых СМИ в КР

Комитет защиты свободы слова начал краудфандинговую кампанию, чтобы учредители и журналисты издания Zanoza.kg (ныне сайт Kaktus.Media) были в состоянии выплатить 27 миллионов сомов экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву в качестве моральной компенсации.

Эта кампания по сбору денежных средств на погашение долга соучредителей издания Дины Масловой, Нарына Айыпа и правозащитницы Чолпон Джакуповой, а также самого издания перед Атамбаевым – вынужденная мера, так как их банковские счета арестованы, а Октябрьский районный суд 19 декабря отказал в рассрочке платежа всем ответчикам.

Это решение судьи Кымбат Архаровой адвокаты обжалуют в Бишкекском городском суде.

Подробнее о данном процессе можно прочитать здесь.

Бывший судья, ныне независимый эксперт Клара Сооронкулова в интервью радио «Азаттык» отметила, что журналистов хотят привлечь к ответственности за неисполнение судебного решения.

— Ответчики не отказываются исполнить решение, но исходят из своих возможностей и попросили рассрочку. Прокурор аргументировал это тем, что рассрочка растянется на неизвестно какое время. Однако на самом деле сумма фантастическая, им жизни не хватит, чтобы по ней расплатиться. Тем более они представили доказательства того, что у них нет имущества, которое могло бы закрыть сумму морального ущерба, что у них нет такой заработной платы. Но суд им отказывает. Получается, это уже второе абсурдное решение. У людей объективно нет возможностей возместить моральный ущерб, — сказала Сооронкулова.

Чолпон Джакупова также заявила журналистам, что после прохождения всех необходимых судебных процедур она намерена обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.

22 декабря коллегия горсуда оставила без изменений решение Свердловского районного суда Бишкека по иску нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова к ИА «24.kg» и автору публикации на сайте Кабаю Карабекову. Вступило в законную силу решение о выплате по 5 миллионов сомов компенсации истцу за якобы нанесенный его имиджу ущерб.

— Я не согласен с решением суда. Повода для иска не было. Это продолжение политики давления на свободу слова. Демократию вконец задавили, — прокомментировал ситуацию Карабеков.

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По материалам СМИ.