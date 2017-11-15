Офис Интерньюс в КР закупит оборудование
Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике объявляет конкурс на приобретение оборудования.
Технические параметры можно скачать по ссылке.
- Поставка офису Представительства Интерньюс в Бишкеке.
- Оборудование должно быть сертифицировано в соответствующих органах КР и пройти таможенную очистку.
- Срок действия цен 30 дней.
- Предоплата не более 20% от суммы поставки.
- НДС.
- Вид платежа безналичный (перечислением), в сомах.
- Гарантия на все поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев.
- Вся документация, включая руководство по установке и эксплуатации, должна быть на русском или английском языке.
Предложения с подписью и печатью в закрытом конверте принимаются по адресу:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, БЦ «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя), офис Представительства Интерньюс Нетуорк в КР.
Конечный срок представления предложений — 17.00 23 ноября 2017 года.
Контактный телефон 98-68-80 (доб. 333).
Контактное лицо Курманбек Макешев.