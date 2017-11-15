Офис Интерньюс в КР закупит оборудование

Представительство Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике объявляет конкурс на приобретение оборудования.

Технические параметры можно скачать по ссылке.

Поставка офису Представительства Интерньюс в Бишкеке. Оборудование должно быть сертифицировано в соответствующих органах КР и пройти таможенную очистку. Срок действия цен 30 дней. Предоплата не более 20% от суммы поставки. НДС. Вид платежа безналичный (перечислением), в сомах. Гарантия на все поставляемое оборудование должна быть не менее 12 месяцев. Вся документация, включая руководство по установке и эксплуатации, должна быть на русском или английском языке.

Предложения с подписью и печатью в закрытом конверте принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, БЦ «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя), офис Представительства Интерньюс Нетуорк в КР.

Конечный срок представления предложений — 17.00 23 ноября 2017 года.

Контактный телефон 98-68-80 (доб. 333).

Контактное лицо Курманбек Макешев.