Онлайн-курс «Английский для журналистов» Калифорнийского университета в Беркли

Калифорнийский университет в Беркли (США) предлагает массовый открытый онлайн-курс «Английский для журналистов» на обучающей платформе edX.

Данный курс предлагает обучение студентам, изучающим журналистику, или работающим журналистам, желающим улучшить свои знания.

Курс разделен на две части по пять недель (по 3-4 часа занятий в неделю). Он пройдет бесплатно, по желанию, для получения сертификата необходимо оплатить $49.

Предлагается зарегистрироваться имеющим базовое понимание английского и интересующимся журналистикой.

Во время обучения в первой части курса будут рассмотрены темы, важные для журналистов, работающих по всему миру:

Журналистская деятельность;

Профессиональная этика;

Инклюзивная журналистика;

Местная и глобальная журналистика;

Гражданская журналистика.

Во второй части курса будут рассмотрены такие темы, как:

Свобода слова;

Юмор и сатира;

Наука и технологии;

Медиатренды.

Курс спонсирует Государственный департамент США и разрабатывается в партнерстве с региональным Бюро английского языка в Центральной и Юго-Восточной Европе, The Voice of America и преподавателями английского языка в данном регионе.

Курс поможет лучше понимать текущие проблемы, с которыми сталкиваются журналисты во всем мире, улучшить словарный запас и грамматику, чтобы писать более эффективные истории, а также навыки в общении для проведения интервью, подготовки презентаций и докладов, лучше разбираться в вопросах этики, равенства и справедливости, касающихся журналистов.

Подробнее можно посмотреть на странице курса, там же регистрация.

Источник: www.edx.org