Онлайн-курс по визуальной журналистике пройдет с 4 по 31 марта (English)

Бесплатный онлайн-курс по визуальной журналистике и документальной фотографии «Визуальная журналистика: взгляд на другого в эпоху селфи» (Visual Journalism: Looking at the other in the age of selfie) предлагается американским центром журналистики Knight в Техасском университете в Остине (Knight Center for Journalism in the Americas at the University of Texas at Austin).

Сегодня у каждого есть фотоаппарат, а камеры мобильных телефонов становятся все лучше и лучше. На курс приглашаются все желающие (владеющие английским) выйти за рамки селфи, изучить документальную фотографию и делать отличные снимки окружающего мира. Это курс документальной фотографии и фотожурналистики в цифровую эпоху. Не упустите эту возможность!

Инструктор – Жоа Пина (João Pina) родом из Португалии, удостоенный наград внештатный фотограф, публикации которого можно найти в таких известных в мире изданиях, как The New York Times, The New Yorker, Newsweek, Time, D Magazine, Days Japan, El Pais, Expresso, GEO, La Vanguardia, Stern, Visão и др.

Посмотрите видео с ним. Он реально крут!

Курс «Визуальная журналистика: взгляд на другого в эпоху селфи» пройдет с 4 по 31 марта и открыт для всех, кто заинтересован в изучении фотожурналистики и документальной фотографии, а также хочет повысить свои способности рассказчика с помощью фотографии.

Он также открыт для всех, кто хочет узнать новые способы охвата аудитории, используя как социальные медиа, так и традиционные медиаплатформы, которые будут рассмотрены в ходе этого курса.

Главная цель курса – дать возможность студентам развивать свой собственный фотографический взгляд наряду с традициями гуманизма в фотографии.

В рамках обучения можно будет получить лучшее представление о том, как думать без каких-либо ограничений, когда находишься в поиске объекта для фото.

Парадоксально, но с ростом количества социальных сетей большинство из нас ежедневно потребляют фотографии в необычайных пропорциях. Однако содержание этих фотографий часто находится в сильной зависимости от якобы «гламурной» жизни людей.

Как повернуть свое внимание и камеру с режима селфи и сосредоточиться на рассказе чужих историй?

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: journalismcourses.org

Фото: www.joao-pina.com