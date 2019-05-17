Онлайн-сервисы. Интерактивный тест на Playbuzz с ответами

Тематические тесты, подготовленные к определенному событию, знаменательной дате либо на проверку знаний по истории страны, столицы, общего кругозора читателей и просто развлекательные, всегда интересны аудитории.

Ниже вы можете посмотреть руководство от советника Интерньюс в Кыргызстане по онлайн Валентины Галич о том, как создать тест на Playbuzz и встроить его на ваш сайт или поделиться в сетях.

Также вы можете посмотреть пример готового теста на знание Конституции республики, который был опубликован в начале мая на сайте нашего ключевого партнера 24.kg.