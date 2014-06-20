Определены 15 получателей грантов на производство контента

Интерньюс в Кыргызстане из 52 участников, подавших на грантовый конкурс по производству контента, расширяющего аудиторию, определил 15 победителей.

Этот конкурс проводился для общественных и частных телеканалов, онлайн-медиа и продакшн-студий страны с целью поддержки многообразного и плюралистического медиапространства, а также финансирования разнообразных медийных проектов, способных привлечь аудиторию.

В результате конкурентного отбора прошли проектные предложения, нацеленные на производство креативного инновационного контента с использованием разнообразных форматов взаимодействия с аудиторией для освещения вопросов, отражающих, с одной стороны, интересы аудитории, с другой – значимых для социального, экономического и гражданского развития государства.

Грантополучателями стали следующие участники конкурса:

ОО «Медиашкола «Ынтымак» им. Т. Турсуналиева».

Проект «Биздин замандаш» ( «Наш современник») по производству серии специальных репортажей и радиопрограмм в прямом эфире радио «Жаш FM» и серии мультимедийных продуктов.

2. ОФ «Союз фотографов».

Фотовидеопроект «Исчезающий Кыргызстан» направлен на решение самых острых экологических проблем страны.

3. ОсОО «Капитал Инфо Сервис».

ТВ-программа Capital о финансовой и экономической грамотности на КТРК – мультимедийный проект на трех языках.

4. ОФ «Волкерстори».

Мультимедийный проект «Жизнь регионов в лицах». Радиоподкасты, лонгриды, 300 экземпляров стенгазет и итоговая выставка для Ассоциации общинных СМИ КР. Публикация на сайтах walkerstоry.com, laboratoriaci.org и kyrgyzmedia.com.

5. Мультимедийное информационное агентство «Говори ТВ».

Еженедельный мультимедийный проект «Кыргызстан, ты особенный!».

6. ОФ «Аяй медиа».

Производство семи короткометражных документальных фильмов «Где родился, там и пригодился», или «Я кыргызстанец».

7. ОФ «Рентген Медиа».

Детский информационно-познавательный телевизионный проект «Жить грамотно». Восемь выпусков программы на трех языках.

8. Продакшн-студия Media kitchen (Общественный фонд «Маалымат Медиа»).

Видеопроект «Демилге» («Инициатива»). Восемь историй успеха на локальном уровне: образы нового героя страны – муниципального руководителя, главы айыл окмоту.

9. ОФ «АртФакт» (Лаборатория си).

Производство трех документальных фильмов «Портреты современных работников культуры» о кыргызстанцах, поддерживающих

развитие социальной и культурной сфер в городах областного и районного значения Чуйской области.

10. ОФ «Поколение XXI».

Видеопроект «Судебная система в Кыргызстане: анализ судебных решений» для Next TV, сайта respub.kg и газеты «Республика».

11. ОсОО «Медиасайн» (Телеканал «Любимый HD»).

Проект «Здоровый город» — продолжение выпуска информационно-познавательной, научно-популярной телепрограммы о здоровье и красоте.

12. ЧП «Адилет Бектурсунов».

Мультимедийный проект «Кыргызстан в деталях. 360°» в формате VR (virtual reality). Цикл документальных передач об истории и малоизвестных фактах в четырех отдаленных регионах страны.

13. Анимационная студия WHITE PAPER.

Создание анимационного мини-сериала «Кыз кыял» о необходимости высшего образования для девушек.

14. Редакция газеты ResPublica.

Производство ток-шоу «Говорим» на актуальные социально-экономические темы с вовлечением аудитории.

15. Алижан Насиров, кинематографист.

Производство полнометражного документального фильма «Токол» о проблемах многоженства.

При принятии решения особое внимание уделялось производству мультиязычных проектов, продвигающих партнерство между традиционными и онлайн-медиа в различных регионах республики, а также между медиа, гражданским сообществом и частным сектором.

Отобраны проекты, отвечающие заявленным темам: портреты современников, молодежные проблемы, вопросы гендерного равенства, сохранения экологии и здоровья нации. Представлено и жанровое разнообразие: серии специальных репортажей, ток-шоу, анимационные и документальные фильмы, мультимедийные проекты в новых визуальных форматах.

Все грантополучатели получат менторскую поддержку со стороны команды «Медиа-К» по ходу реализации своих проектов.

Команда «Медиа-К» намерена работать с грантополучателями с целью отслеживания охвата аудитории и ее взаимодействия с представленным контентом.

Все видеоматериалы, созданные в рамках грантовой поддержки, после выхода в эфир или публикации в онлайн-изданиях (в зависимости от вида контента) будут загружены на платформу по обмену контентом TVexchange.asia.

Весь контент, произведенный в рамках грантовой помощи, подлежит открытому лицензированию Creative Commons, что предполагает бесплатное копирование и его дальнейшее распространение после того, как программы будут полностью показаны в эфире или представлены на платформе отобранного СМИ.

Проект «Медиа-К» по поддержке независимых медиа реализуется Интерньюс в Кыргызстане в сотрудничестве с FHI 360 при содействии USAID.

Фото internews.kg