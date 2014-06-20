Определены 15 получателей грантов на производство контента
Интерньюс в Кыргызстане из 52 участников, подавших на грантовый конкурс по производству контента, расширяющего аудиторию, определил 15 победителей.
Этот конкурс проводился для общественных и частных телеканалов, онлайн-медиа и продакшн-студий страны с целью поддержки многообразного и плюралистического медиапространства, а также финансирования разнообразных медийных проектов, способных привлечь аудиторию.
В результате конкурентного отбора прошли проектные предложения, нацеленные на производство креативного инновационного контента с использованием разнообразных форматов взаимодействия с аудиторией для освещения вопросов, отражающих, с одной стороны, интересы аудитории, с другой – значимых для социального, экономического и гражданского развития государства.
Грантополучателями стали следующие участники конкурса:
- ОО «Медиашкола «Ынтымак» им. Т. Турсуналиева».
Проект «Биздин замандаш» ( «Наш современник») по производству серии специальных репортажей и радиопрограмм в прямом эфире радио «Жаш FM» и серии мультимедийных продуктов.
2. ОФ «Союз фотографов».
Фотовидеопроект «Исчезающий Кыргызстан» направлен на решение самых острых экологических проблем страны.
3. ОсОО «Капитал Инфо Сервис».
ТВ-программа Capital о финансовой и экономической грамотности на КТРК – мультимедийный проект на трех языках.
4. ОФ «Волкерстори».
Мультимедийный проект «Жизнь регионов в лицах». Радиоподкасты, лонгриды, 300 экземпляров стенгазет и итоговая выставка для Ассоциации общинных СМИ КР. Публикация на сайтах walkerstоry.com, laboratoriaci.org и kyrgyzmedia.com.
5. Мультимедийное информационное агентство «Говори ТВ».
Еженедельный мультимедийный проект «Кыргызстан, ты особенный!».
6. ОФ «Аяй медиа».
Производство семи короткометражных документальных фильмов «Где родился, там и пригодился», или «Я кыргызстанец».
7. ОФ «Рентген Медиа».
Детский информационно-познавательный телевизионный проект «Жить грамотно». Восемь выпусков программы на трех языках.
8. Продакшн-студия Media kitchen (Общественный фонд «Маалымат Медиа»).
Видеопроект «Демилге» («Инициатива»). Восемь историй успеха на локальном уровне: образы нового героя страны – муниципального руководителя, главы айыл окмоту.
9. ОФ «АртФакт» (Лаборатория си).
Производство трех документальных фильмов «Портреты современных работников культуры» о кыргызстанцах, поддерживающих
развитие социальной и культурной сфер в городах областного и районного значения Чуйской области.
10. ОФ «Поколение XXI».
Видеопроект «Судебная система в Кыргызстане: анализ судебных решений» для Next TV, сайта respub.kg и газеты «Республика».
11. ОсОО «Медиасайн» (Телеканал «Любимый HD»).
Проект «Здоровый город» — продолжение выпуска информационно-познавательной, научно-популярной телепрограммы о здоровье и красоте.
12. ЧП «Адилет Бектурсунов».
Мультимедийный проект «Кыргызстан в деталях. 360°» в формате VR (virtual reality). Цикл документальных передач об истории и малоизвестных фактах в четырех отдаленных регионах страны.
13. Анимационная студия WHITE PAPER.
Создание анимационного мини-сериала «Кыз кыял» о необходимости высшего образования для девушек.
14. Редакция газеты ResPublica.
Производство ток-шоу «Говорим» на актуальные социально-экономические темы с вовлечением аудитории.
15. Алижан Насиров, кинематографист.
Производство полнометражного документального фильма «Токол» о проблемах многоженства.
При принятии решения особое внимание уделялось производству мультиязычных проектов, продвигающих партнерство между традиционными и онлайн-медиа в различных регионах республики, а также между медиа, гражданским сообществом и частным сектором.
Отобраны проекты, отвечающие заявленным темам: портреты современников, молодежные проблемы, вопросы гендерного равенства, сохранения экологии и здоровья нации. Представлено и жанровое разнообразие: серии специальных репортажей, ток-шоу, анимационные и документальные фильмы, мультимедийные проекты в новых визуальных форматах.
Все грантополучатели получат менторскую поддержку со стороны команды «Медиа-К» по ходу реализации своих проектов.
Команда «Медиа-К» намерена работать с грантополучателями с целью отслеживания охвата аудитории и ее взаимодействия с представленным контентом.
Все видеоматериалы, созданные в рамках грантовой поддержки, после выхода в эфир или публикации в онлайн-изданиях (в зависимости от вида контента) будут загружены на платформу по обмену контентом TVexchange.asia.
Весь контент, произведенный в рамках грантовой помощи, подлежит открытому лицензированию Creative Commons, что предполагает бесплатное копирование и его дальнейшее распространение после того, как программы будут полностью показаны в эфире или представлены на платформе отобранного СМИ.
Проект «Медиа-К» по поддержке независимых медиа реализуется Интерньюс в Кыргызстане в сотрудничестве с FHI 360 при содействии USAID.
Фото internews.kg