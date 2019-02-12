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Определились победители конкурса журналистских расследований

12 февраля 19
Теги: журналисткие расследованияКонкурс для журналистовУланбек ЭгизбаевФонд расследовательской журналистики

Вручение премии имени Уланбека Эгизбаева победителям конкурса журналистских расследований прошло сегодня, 12 февраля, в большом зале БГУ.

 

Цель конкурса – повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в Кыргызстане, а также к инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.

 

Директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова во время вручения наград отметила, что Фонд журналистских расследований продолжает дело Уланбека Эгизбаева. По ее словам, этот конкурс поднимет на новый уровень в целом отечественную журналистику и расследования в частности.

 

Решением конкурсной комиссии награждены следующие журналисты:

 

Главный приз от Фонда расследовательской журналистики, диплом, статуэтку и 100 тысяч сомов получил корреспондент по Ошской области радио «Азаттык» Ыдырыс Исаков, который представил расследование «Бандиттер байырлаган Ош» («Ош, полный бандитов»).

 

Награду в специальной номинации «Умтулуу» («Стремление») получили Эрик Исраилов за статью «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы»,  Адиль Турдукулов и Булат Сатаркулов за видеорасследование «Озеленение столицы: какова цена вопроса?».

 

Специальная номинация «Үмүт» («Надежда») присуждена Марине Сколышевой за расследование «Китай заплатил 3,5 миллиона долларов тем, кто проверяет качество китайских дорог в Кыргызстане».

 

Карачач Шакирова получила поощрительный приз.

 

Фонд расследовательской журналистики объявил конкурс в декабре прошлого года за работы, которые были опубликованы с 1 января по 31 декабря 2018-го.

 

В торжественной церемонии награждения победителей принимали участие мать и супруга Уланбека Эгизбаева, конкурсанты и журналисты.

 

Видео с церемонии вручения премии:

 

Источник: 

www.azattyk.org

 

 

 

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