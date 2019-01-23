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Определились победители тендера по пиплметрии в Кыргызстане

23 января 19
Теги: пиплметриятендер

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявляет о результатах открытого международного тендера на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в КР посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша и Джалал-Абада.  

По результатам проведенной тендерной комиссией оценки на полноту представленных документов, соответствие квалификационным, техническим требованиям и иным условиям тендера определены следующие победители и вице-победители:

  • в пяти заявленных лотах победителем стала компания Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited (Чехия – Великобритания), предложившая пакет услуг на пять лет стоимостью 2 399 538 долларов США;
  • в шестом лоте победителем стало ОсОО «ТВ Мониторинг про» (Кыргызстан), оценившее стоимость проекта за один год в 59 357,16 доллара США.
Лот Победители Цена тендерной заявки, USD Период
1 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 2 399 538  
2 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited  
3 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited Стоимость проекта за пять лет
4 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited  
5 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited  
6 ОсОО «ТВ Мониторинг про» 59 357,16 Стоимость проекта за один год

 

 

Лот Вице-победители Цена тендерной заявки, USD Период
1 ОсОО Erfolg consult 16 000 Стоимость проекта за один год
2  
3  
4  
5  
6 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 497 075 Стоимость проекта за пять лет

 

Решением тендерной комиссии закупка лота №7 отменена.

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