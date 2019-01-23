Определились победители тендера по пиплметрии в Кыргызстане
Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявляет о результатах открытого международного тендера на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в КР посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша и Джалал-Абада.
По результатам проведенной тендерной комиссией оценки на полноту представленных документов, соответствие квалификационным, техническим требованиям и иным условиям тендера определены следующие победители и вице-победители:
- в пяти заявленных лотах победителем стала компания Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited (Чехия – Великобритания), предложившая пакет услуг на пять лет стоимостью 2 399 538 долларов США;
- в шестом лоте победителем стало ОсОО «ТВ Мониторинг про» (Кыргызстан), оценившее стоимость проекта за один год в 59 357,16 доллара США.
|Лот
|Победители
|Цена тендерной заявки, USD
|Период
|1
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|2 399 538
|2
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|3
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|Стоимость проекта за пять лет
|4
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|5
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|6
|ОсОО «ТВ Мониторинг про»
|59 357,16
|Стоимость проекта за один год
|Лот
|Вице-победители
|Цена тендерной заявки, USD
|Период
|1
|ОсОО Erfolg consult
|16 000
|Стоимость проекта за один год
|2
|—
|—
|3
|—
|—
|4
|—
|—
|5
|—
|—
|6
|Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited
|497 075
|Стоимость проекта за пять лет
Решением тендерной комиссии закупка лота №7 отменена.