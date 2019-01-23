Определились победители тендера по пиплметрии в Кыргызстане

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявляет о результатах открытого международного тендера на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в КР посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша и Джалал-Абада.

По результатам проведенной тендерной комиссией оценки на полноту представленных документов, соответствие квалификационным, техническим требованиям и иным условиям тендера определены следующие победители и вице-победители:

в пяти заявленных лотах победителем стала компания Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited (Чехия – Великобритания), предложившая пакет услуг на пять лет стоимостью 2 399 538 долларов США;

в шестом лоте победителем стало ОсОО «ТВ Мониторинг про» (Кыргызстан), оценившее стоимость проекта за один год в 59 357,16 доллара США.

Лот Победители Цена тендерной заявки, USD Период 1 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 2 399 538 2 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 3 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited Стоимость проекта за пять лет 4 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 5 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 6 ОсОО «ТВ Мониторинг про» 59 357,16 Стоимость проекта за один год

Лот Вице-победители Цена тендерной заявки, USD Период 1 ОсОО Erfolg consult 16 000 Стоимость проекта за один год 2 — — 3 — — 4 — — 5 — — 6 Nielsen Admosphere & INTEGRAS Technologies Limited 497 075 Стоимость проекта за пять лет

Решением тендерной комиссии закупка лота №7 отменена.