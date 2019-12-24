Опубликовано новое расследование «Азаттыка», OCCRP и Kloop о недвижимости клана Абдукадыр

Представляем вам новое (четвертое) совместное журналистское расследование «Азаттыка», OCCRP и Kloop «Как клан Абдукадыр скупал недвижимость на черные деньги из Центральной Азии».

В новой истории журналисты приводят фотографии и ссылки на базы данных в разных странах мира, которые свидетельствуют о принадлежности недвижимости клану Абдукадыр и компании AKA International. Журналисты выяснили, как деньги, заработанные на подпольной грузовой империи, превратились в шикарные виллы, гигантские небоскребы и загадочные «недострои» по всему миру.

С 2012 года по воле семьи Абдукадыр сотни миллионов долларов перекочевали из Кыргызстана, одной из беднейших республик мира, в банки Европы, США и Ближнего Востока. Значительная часть этих денег позволила собрать внушительную коллекцию объектов недвижимости на просторах от Персидского залива до пляжей Калифорнии. Среди них особняк в одном из самых престижных районов Лондона и дом в Вашингтоне стоимостью $1,2 миллиона. Деньги также вложили в строительство: один из проектов – 26-этажный жилой дом в Дубае.

Совместное расследование радио «Азаттык», OCCRP и Kloop отвечает на этот вопрос и показывает связь между данными строительными проектами и гигантским подпольным бизнесом на другом краю света.

Журналисты обнаружили, что семья Абдукадыр также инвестировала в пятиэтажный дом в Дубае, который находится на последней стадии строительства. Земля, на которой находится здание, принадлежит жене Райымбека Матраимова, могущественного экс-замглавы кыргызской таможни. Она также соинвестор строительного проекта.

Выпущенное ранее расследование показало, как поддержка семьи Матраимовых стала ключевой причиной успеха центральноазиатской империи грузоперевозок семьи Абдукадыр (Матраимов отрицает какие-либо обвинения в нарушении законов и не дает комментариев по поводу проекта в Дубае).

Полностью расследование читайте по ссылке:

На кыргызском языке:

«МИЛЛИОНДОР ИЗИ: АБДУКАДЫР КЛАНЫНЫН САНСЫЗ МҮЛКҮ»

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