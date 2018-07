Основные медиатренды 2018 года — исследование Института Рейтер

Предлагаем вам краткий обзор и ключевые выводы по ситуации в глобальных цифровых медиа за 2018-й, которые подготовил Ник Ньюман из Института изучения журналистики Рейтер (Nic Newman, Research Associate, Reuters Institute for the Study of Journalism).

Полный отчет на английском языке можно посмотреть по ссылке

www.digitalnewsreport.org

Происходят заметные изменения в эфире медиакомпаний, меняющих модели. Они дают более качественный контент и уделяют больше внимания подписке.

Выяснилось, что переход к контенту, распространяемому через социальные сети и агрегаторы, остановлен или даже начинает меняться, в то время как подписки растут в ряде стран. Между тем понятия доверия и качества включаются в алгоритмы некоторых технологических платформ, поскольку это отвечает политическим и потребительским требованиям, чтобы зафиксировать достоверность информации.

И все же эти изменения еще хрупки, распределены неравномерно и опираются на многолетний цифровой разрыв, что подорвало доверие как издателей, так и потребителей. Наши данные показывают, что доверие потребителей к новостям в большинстве государств остается крайне низким, часто связано с высоким уровнем поляризации СМИ и восприятием чрезмерного политического влияния.

Вызывает серьезную озабоченность разбавление новостного потока так называемыми фальшивыми новостями, частично подпитываемыми политиками, которые в некоторых странах уже используют это как возможность ограничить свободу СМИ. С деловой стороны для многих традиционных медиакомпаний в прошлом году усилилась проблема, когда рост доходов читателей часто компенсировался продолжающимся падением печатной и цифровой рекламы.

Данные, охватывающие почти 40 государств и пять континентов, напоминают, что цифровая революция полна противоречий и исключений.

Страны начали по-разному, однако скорость и масштабы цифровых сбоев частично зависят от истории страны, географии, политики и регулирования. Эти различия фиксируются на отдельных страновых страницах отчета, которые можно найти в конце этого исследования. Они содержат важный отраслевой контекст, написанный местными экспертами, наряду с ключевыми графиками и данными по страновому рынку. Общая история отражена в этом резюме, за которым следуют главы, содержащие дополнительный анализ по ключевым темам.

Обзор наиболее важных результатов исследования:

Использование социальных сетей для новостей начало падать на ряде ключевых рынков – после многих лет непрерывного роста. Использование сократилось на шесть процентных пунктов в Соединенных Штатах, а также снизилось в Великобритании и Франции. Почти все это связано с определенным снижением перехода на сайты и обменом новостями в Facebook.

В то же время мы по-прежнему наблюдаем рост использования приложений для обмена сообщениями для новостей, поскольку потребители ищут более частные (и менее конфронтационные) пространства для общения. WhatsApp теперь используется для новостей примерно половиной нашей выборки онлайн-пользователей в Малайзии (54%) и Бразилии (48%) и примерно на треть в Испании (36%) и Турции (30%).

Во всех странах средний уровень доверия к новостям в целом остается относительно стабильным на уровне 44%, причем чуть более половины (51%) согласны с тем, что они доверяют СМИ, которые они сами используют большую часть времени. В отличие от этого, 34% респондентов считают, что они доверяют новостям, которые находят через поиск, и менее четверти (23%) говорят, что они доверяют новостям в социальных сетях.

Более половины (54%) согласны или полностью согласны с тем, что обеспокоятся тем, как распознать, что есть реальные новости в Сети, а что фейк. Самый высокий показатель в таких государствах, как Бразилия (85%), Испания (69%) и США (64%), где поляризация в политической ситуации сочетается с высоким использованием социальных сетей. Самый низкий показатель в Германии (37%) и Нидерландах (30%), где на недавних выборах у пользователей сетей в основном не было серьезных опасений по поводу поддельного контента.

Большинство респондентов считают, что издатели (75%) и платформы (71%) несут наибольшую ответственность за устранение проблем с фейком и ненадежными новостями. Это связано с тем, что большая часть новостей, на которые они жалуются, связана с предвзятыми или неточными новостями из основных СМИ, а не с новостями, которые полностью подготовлены или официально распространены зарубежными странами.

Существует некоторый общественный запрос на вмешательство правительства, которое обязано остановить поток фальшивых новостей, особенно в Европе (60%) и Азии (63%). В то же время только четверо из десяти американцев (41%) считали, что правительству следует больше внимания уделить этой проблеме.

Впервые сделан замер медиаграмотности. Те, у кого более высокий уровень, как правило, предпочитают газетные бренды, чем ТВ, и используют новости в социальных медиа совсем по-другому, чем более широкая часть населения. Они также более осторожно относятся к мерам правительства в борьбе с дезинформацией.

Благодаря тому, что Facebook хочет включить опросы по оценке доверия бренду в свои алгоритмы, в этом отчете раскрываются наименее надежные бренды в 37 государствах на основе подобной методологии. Брендам с продолжительным багажом вещания, имеющим собственную историю, как правило, доверяют больше всего, а у популярных массовых газет и цифровых брендов доверия меньше.

Новостные приложения, электронные бюллетени и мобильные уведомления продолжают приобретать все большее значение. Но в некоторых странах пользователи жалуются на то, что находятся как бы под обстрелом множества сообщений. Это, по-видимому, частично связано с ростом количества автоматических уведомлений от агрегаторов, таких как Apple News и Upday.

Среднее число людей, платящих за онлайн-новости, выросло во многих государствах, причем значительное увеличение произошло из Норвегии (+4 процентных пункта), Швеции (+6) и Финляндии (+4). В этих странах имеется небольшое число издателей, большинство из которых реализуют различные стратегии платного доступа. Однако на более сложных и фрагментированных рынках существует множество издателей, предлагающих онлайн-новости бесплатно.

В прошлом году значительное увеличение подписки в США (так называемый Trump Bump) сохранилось, а пожертвования и подписка на основе благотворительности стали важной альтернативной стратегией в Испании и Великобритании, а также в Штатах. Эти выплаты тесно связаны с политическими убеждениями (слева) и непропорционально исходят от молодежи.

Проблемы с сохранением конфиденциальности породили рост рекламного программного обеспечения. Более четверти теперь блокируется на любом устройстве (27%), но этот параметр колеблется от 42% в Греции и до 13% в Южной Корее.

Телевидение остается важным источником новостей для многих. Однако ежегодная аудитория продолжает снижаться, в связи с чем поднимаются вопросы о будущей роли общественных вещателей, их способности привлекать новое поколение зрителей.

Потребители по-прежнему не хотят просматривать новостные видео на сайтах издателей и через приложения. Более половины потребления контента происходит с посторонних платформ, таких как Facebook и YouTube. Американцы и европейцы хотели бы видеть меньше видеоновостей онлайн; азиаты, как правило, хотят большего.

Подкасты становятся популярными во всем мире благодаря лучшему содержанию и более простому распространению. Они почти в два раза более популярны в США (33%), чем в Великобритании (18%). Молодые люди гораздо более склонны использовать подкасты, чем слушать обычное радио.

Использование голосовых помощников, таких как Amazon Echo и Google Home, продолжает быстро расти, открывая новые возможности для новостного аудио. Число их пользователей в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании удвоилось, причем около половины из них имеют такие устройства, которые используются для получения новостей и информации.

Источник: www.digitalnewsreport.org