Открыт набор конкурсных заявок на кинофестиваль по правам человека в Праге

Международный фестиваль документального кино о правах человека «Один мир» (One World), устраиваемый чешской неправительственной организацией «Человек в беде», пройдет с 6 по 17 марта 2019 года в Праге (Чехия).

Кинематографисты всего мира могут принять участие в этом фестивале.

В международном конкурсе вручаются призы в следующих номинациях:

приз международного конкурса;

награда лучшему режиссеру;

премия жюри им. Вацлава Гавела за фильм, имеющий исключительный вклад в защиту прав человека;

чешская премия;

приз зрительских симпатий;

приз жюри для студентов.

Принимаются фильмы, работа над которыми была или будет закончена в 2017-2019 годах. Фильмы, снятые не на английском языке, должны сопровождаться субтитрами. Фильмы должны быть обеспечены предварительным просмотром до крайнего срока подачи заявки.

Фестиваль принимает ссылки для просмотра на Vimeo (включая онлайн-ссылку и пароль). Трансляция фильмов должна быть бесплатной. Количество просмотров не должно быть ограничено, и фильмы должны быть доступны до конца февраля 2019 года.

Стоимость участия – 20 евро.

Дедлайн – 15 сентября. А для фильмов, завершенных в сентябре – ноябре 2018 года, – 1 ноября.

Более подробную информацию можно получить на сайте фестиваля:

http://my.oneworld.cz/film-submission/.

Источник: ijnet.org и oneworld.cz