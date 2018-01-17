Открыт набор в Школу цифровых прав
Трехдневный семинар в рамках Школы цифровых прав пройдет 29-31 января 2018 года в Бишкеке.
Школа цифровых прав – это семинар по вопросам правового регулирования в цифровую эпоху, организованный ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» при поддержке правительства КР.
Спикерами школы выступят международные эксперты и практикующие юристы, занимающиеся вопросами регулирования в области телекоммуникаций и Интернета.
Для участия в семинаре приглашаются представители некоммерческих организаций, журналисты и частнопрактикующие юристы из Кыргызстана и Узбекистана.
Программа семинара разработана согласно современным тенденциям в правовом регулировании использования информационных технологий.
Она сфокусирована на следующих темах:
— персональные данные;
— правовое обеспечение цифровой трансформации;
— цифровая экономика;
— криптография и электронная подпись;
— блокчейн и интернет вещей;
— кибербезопасность и кибергигиена.
Для регистрации необходимо выслать свое резюме и контакты на электронный адрес sultan@gipi.kg.
Регистрация на семинар завершается:
Для участников из Кыргызстана 25 января 2018 года.
Для участников из Узбекистана 23 января 2018 года.
Участникам из Узбекистана предоставят финансовую поддержку на покрытие расходов, связанных с перелетом, транспортировкой и проживанием в Бишкеке на время семинара.
Число участников ограничено – не более 25 человек.
Программу школы можно скачать здесь.
По всем вопросам можете обращаться по тел. +996 (312) 54-04-40 и электронным адресам: sultan@gipi.kg и aidai.mukasheva@gipi.kg.
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