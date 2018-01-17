Открыт набор в Школу цифровых прав

Трехдневный семинар в рамках Школы цифровых прав пройдет 29-31 января 2018 года в Бишкеке.

Школа цифровых прав – это семинар по вопросам правового регулирования в цифровую эпоху, организованный ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» при поддержке правительства КР.

Спикерами школы выступят международные эксперты и практикующие юристы, занимающиеся вопросами регулирования в области телекоммуникаций и Интернета.

Для участия в семинаре приглашаются представители некоммерческих организаций, журналисты и частнопрактикующие юристы из Кыргызстана и Узбекистана.

Программа семинара разработана согласно современным тенденциям в правовом регулировании использования информационных технологий.

Она сфокусирована на следующих темах:

— персональные данные;

— правовое обеспечение цифровой трансформации;

— цифровая экономика;

— криптография и электронная подпись;

— блокчейн и интернет вещей;

— кибербезопасность и кибергигиена.

Для регистрации необходимо выслать свое резюме и контакты на электронный адрес sultan@gipi.kg.

Регистрация на семинар завершается:

Для участников из Кыргызстана 25 января 2018 года.

Для участников из Узбекистана 23 января 2018 года.

Участникам из Узбекистана предоставят финансовую поддержку на покрытие расходов, связанных с перелетом, транспортировкой и проживанием в Бишкеке на время семинара.

Число участников ограничено – не более 25 человек.

Программу школы можно скачать здесь.

По всем вопросам можете обращаться по тел. +996 (312) 54-04-40 и электронным адресам: sultan@gipi.kg и aidai.mukasheva@gipi.kg.

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