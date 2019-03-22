Открыт прием заявок на очередной цикл программы стажировок Пражского гражданского центра

Это хорошая возможность поехать на один-два месяца в принимающую организацию по своему выбору для гражданских активистов, журналистов, экспертов и других профессионалов из сферы НКО.

Когда: сентябрь-ноябрь 2019 года или февраль-март 2020-го.

Крайний срок подачи заявок – 30 апреля этого года.

Где: Центральная/Восточная Европа, страны Балтии, Центральная Азия или Балканы.

Языки: русский/английский.

Кто может подать заявку: гражданские активисты, журналисты, исследователи из государств Восточной Европы и Центральной Азии, уже накопившие опыт в своих областях работы.

О программе

В рамках программы стажеры самостоятельно выбирают принимающую организацию в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, Балтии или на Балканах.

Стажировка планируется исходя из интересов и договоренностей с принимающей стороной. Пражский гражданский центр (ПГЦ) выделяет финансирование на покрытие сопутствующих расходов.

Для принимающей организации участие в программе – это возможность наладить сотрудничество и обмен опытом с гражданскими активистами из разных государств. Принимающая сторона также получает вознаграждение за проведение стажировки.

Стажировка может быть направлена на обмен опытом, повышение квалификации стажера или налаживание сотрудничества между гражданскими инициативами. Вы можете использовать время в принимающей организации, чтобы провести исследование, написать отчет, книгу, статью или запланировать совместную работу с партнерами.

Вы можете выбрать удобное время в один из этих периодов: сентябрь-ноябрь 2019 года или февраль-май 2020-го.

Кто может подать заявку?

Кандидаты на участие в программе должны иметь опыт работы в своей стране по тематике будущей стажировки.

Стажерами прошлых лет были:

гражданские активисты и представители некоммерческих организаций;

правозащитники;

эксперты аналитических центров;

исследователи по ключевым темам ПГЦ;

социальные предприниматели;

IT-специалисты, помогающие социальным проектам.

ПГЦ не финансирует проекты, если вы уже получали поддержку от него в рамках предыдущих раундов программ стажировок или стипендий.

Какие стажировки получат поддержку?

Вы можете предложить любую тематику для проекта, над которым вы хотите работать в рамках стажировки. Тем не менее приоритет при отборе стажеров будет отдаваться заявкам, отвечающим ключевым темам ПГЦ.

Проекты должны четко демонстрировать, как именно стажировка поможет усилить вашу работу и/или организацию в вашем государстве. Все стажеры должны реализовать конкретный проект: написать статью, исследование, сравнительный анализ, подготовить модуль для семинара или учебную программу, создать инфографику или другой информационный материал, который может распространяться электронно.

Проекты сугубо академической направленности имеют мало шансов на получение финансирования в рамках этой программы. Не поддерживаются стажировки, целью которых является работа над кандидатской или докторской диссертацией.

Подробнее смотрите на сайте ПГЦ.

Перед подачей заявки на программу:

Найдите принимающую организацию

Решите, опыт и экспертизу какой организации вам наиболее интересно было бы изучить в рамках стажировки. Выбранная организация должна специализироваться в сфере, близкой к той, в которой работаете вы, и должна быть заинтересована принять вас в качестве стажера. Получить согласие принимающей стороны на стажировку – ваша ответственность, ПГЦ не может с этим помочь.

Принимающая организация может располагаться в любой из стран, упомянутых в таблице на сайте центра, кроме страны вашего постоянного проживания.

Получите письмо поддержки от принимающей стороны

Обсудите цель, план и время прохождения вашей стажировки с принимающей организацией, чтобы убедиться, что ваши интересы и ожидания совпадают. Получите письмо поддержки, подтверждающее, что организация готова вас принять в качестве стажера. Вам необходимо будет представить скан этого письма при подаче заявки на программу стажировок (скачать образец письма поддержки). Тематика и план стажировки могут быть любыми в зависимости от вашей договоренности с организацией, но должны быть предварительно согласованы с ПГЦ.

Посчитайте предполагаемые расходы и подготовьте проект бюджета

Загрузите и заполните бюджетную таблицу. Вы можете подать заявку на получение от 3 000 до 4 000 евро. Фиксированную часть – 1 000 евро – получит принимающая организация в качестве компенсации своих затрат на проведение стажировки. Оставшиеся деньги предназначены на покрытие расходов стажера на перелет, проживание, питание, связь, местный транспорт и другие обоснованные траты.

Запланированные траты должны быть реалистичными и хорошо продуманными. При составлении бюджета мы рекомендуем вам выбирать наиболее экономные опции, так как обоснованность расходов – один из критериев отбора. Итоговая сумма будет зависеть от продолжительности и места проведения стажировки.

В заявке кандидаты должны предложить примерный бюджет своей стажировки. В случае одобрения заявки предложенный вариант бюджета будет пересматриваться и согласовываться между центром, принимающей организацией и самим стажером.

Прежде чем подавать заявку, прочитайте внимательно руководство и рассчитайте ваши возможности участия в проекте.

Источник: praguecivilsociety.org

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