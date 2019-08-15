Открыт прием заявок на производство анимированных видео в рамках проекта «Коридоры наследия Шелкового пути»
Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы объявляет о начале приема заявок от заинтересованных организаций, имеющих соответствующий опыт производства и продвижения анимированных роликов.
Тендер проводится в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Европейского союза «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране – международные аспекты Европейского года культурного наследия».
Для реализации данного проекта приглашаются компании, специализирующиеся на производстве видео и digital-продвижении.
Важно! Более подробную информацию вы найдете в Техническом задании (скачать).
Предлагается создание видео, которые должны рассказать:
- что такое «Всемирное культурное наследие», включая определение термина «выдающаяся универсальная ценность», и почему важно сохранять объекты культурного наследия / Всемирного культурного наследия;
- о Шелковом пути как об общем наследии человечества и культурном наследии, объединяющем Запад и Восток;
- о Чанъань-Тянь-Шаньском коридоре Шелкового пути с упором на объекты, расположенные в Казахстане и Кыргызстане;
- об общем нематериальном культурном наследии вдоль Шелкового пути в Центральной Азии.
Для участия отправьте следующие документы:
- презентацию компании со ссылками на предыдущие работы, разработанные ею;
- список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша компания (для соискания рекомендаций);
- детализированный бюджет в тенге (для казахстанских компаний), долларах США для зарегистрированных за пределами Казахстана.
Тема письма: Animated videos proposal for the Silk Roads project.
Все заявки должны быть высланы на a.kalimbetova@unesco.org до 18.00 23 августа 2019 года.
Фото : Кыргызско-японская археологическая экспедиция. Городище Ак-Бешим (Суяб). 2018.