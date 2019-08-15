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Открыт прием заявок на производство анимированных видео в рамках проекта «Коридоры наследия Шелкового пути»

15 августа 19
Теги: анимированные роликиБюро ЮНЕСКО АлматыВсемирное культурное наследиепроизводство анимацииЦентральная АзияШелковый путь

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы объявляет о начале приема заявок от заинтересованных организаций, имеющих соответствующий опыт производства и продвижения анимированных роликов.

Тендер проводится в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Европейского союза «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране – международные аспекты Европейского года культурного наследия».

Для реализации данного проекта приглашаются компании, специализирующиеся на производстве видео и digital-продвижении. 

Важно! Более подробную информацию вы найдете в Техническом задании (скачать).

ru.unesco.kz

 

 

Предлагается создание видео, которые должны рассказать:

  • что такое «Всемирное культурное наследие», включая определение термина «выдающаяся универсальная ценность», и почему важно сохранять объекты культурного наследия / Всемирного культурного наследия;
  • о Шелковом пути как об общем наследии человечества и культурном наследии, объединяющем Запад и Восток;
  • о Чанъань-Тянь-Шаньском коридоре Шелкового пути с упором на объекты, расположенные в Казахстане и Кыргызстане;
  • об общем нематериальном культурном наследии вдоль Шелкового пути в Центральной Азии.

 

Для участия отправьте следующие документы:

  • презентацию компании со ссылками на предыдущие работы, разработанные ею;
  • список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша компания (для соискания рекомендаций);
  • детализированный бюджет в тенге (для казахстанских компаний), долларах США для зарегистрированных за пределами Казахстана.

 

Тема письма: Animated videos proposal for the Silk Roads project.

 

Все заявки должны быть высланы на a.kalimbetova@unesco.org до 18.00 23 августа 2019 года.

 

Фото : Кыргызско-японская археологическая экспедиция. Городище Ак-Бешим (Суяб). 2018.

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