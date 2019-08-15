Открыт прием заявок на производство анимированных видео в рамках проекта «Коридоры наследия Шелкового пути»

Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы объявляет о начале приема заявок от заинтересованных организаций, имеющих соответствующий опыт производства и продвижения анимированных роликов.

Тендер проводится в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Европейского союза «Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране – международные аспекты Европейского года культурного наследия».

Для реализации данного проекта приглашаются компании, специализирующиеся на производстве видео и digital-продвижении.

Важно! Более подробную информацию вы найдете в Техническом задании (скачать).

ru.unesco.kz

Предлагается создание видео, которые должны рассказать:

что такое «Всемирное культурное наследие», включая определение термина «выдающаяся универсальная ценность», и почему важно сохранять объекты культурного наследия / Всемирного культурного наследия;

о Шелковом пути как об общем наследии человечества и культурном наследии, объединяющем Запад и Восток;

о Чанъань-Тянь-Шаньском коридоре Шелкового пути с упором на объекты, расположенные в Казахстане и Кыргызстане;

об общем нематериальном культурном наследии вдоль Шелкового пути в Центральной Азии.

Для участия отправьте следующие документы:

презентацию компании со ссылками на предыдущие работы, разработанные ею;

список организаций, в том числе международных, с которыми работала ваша компания (для соискания рекомендаций);

детализированный бюджет в тенге (для казахстанских компаний), долларах США для зарегистрированных за пределами Казахстана.

Тема письма: Animated videos proposal for the Silk Roads project.

Все заявки должны быть высланы на a.kalimbetova@unesco.org до 18.00 23 августа 2019 года.

Фото : Кыргызско-японская археологическая экспедиция. Городище Ак-Бешим (Суяб). 2018.