Открыт прием заявок на трехдневный медиатур в Нур-Султане для представителей медиа ЦА

В Казахстане пройдет шестой медиатур «Опыт Республики Казахстан по предотвращению радикализма: государственные инициативы, работа общественных организаций и сотрудничество со СМИ».

Он проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» в партнерстве с Республиканским общественным объединением «Контртеррористический комитет».

Всего на медиатур будет отобрано пять участников из стран Центральной Азии.

Медиатур пройдет в столице Казахстана – Нур-Султане – с 23 по 25 апреля 2019 года (+ день на приезд и день на отъезд). Проезд, питание и проживание участников оплачиваются организаторами. Заявки принимаются до 16 апреля этого года (включительно). Для заполнения заявки перейдите по ссылке.

Заявки принимаются от репортеров, журналистов, блогеров и гражданских активистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, создающих публикации на социально значимые темы и имеющих опыт освещения конфликточувствительных тем.

Претендентам на участие в медиатуре необходимо заранее подготовить планы или сценарии материалов на тему противодействия насильственному экстремизму и поддержки мира и стабильности в Центральной Азии.

Участники медиатура ознакомятся с деятельностью РОО «Контртеррористический комитет», ОФ «Право» и ряда других организаций, которые вносят вклад в работу по предотвращению радикализма, ведущего к насилию, в партнерстве с государственными органами, общественными организациями и СМИ.

Также в ходе медиатура пройдет ознакомление с деятельностью центра исследования проблем религий акимата Нур-Султана (бывшая Астана). Участники узнают о программе «Жусан» и государственных инициативах для предотвращения насильственного экстремизма.

Медиатур организуется в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Источник фото: tiroz.org