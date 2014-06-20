Открыта онлайн-регистрация на Индустриальный форум «Медиа топтоо»

Представительство Интерньюс в КР проводит II Индустриальный форум «Медиа топтоо», который состоится 27-28 апреля 2019 года в «Асанбай-центре» (Бишкек). Крайний срок подачи заявок для участников из регионов – 10 апреля, для всех остальных участников – 20 апреля.

Медиасообщество Кыргызстана второй раз соберется для обсуждения последних мировых и локальных трендов развития отрасли в рамках Индустриального форума «Медиа топтоо – 2019».

«Топтоо» – это замечательное кыргызское слово, означающее собрание, сбор. И наш форум «Медиа топтоо» – это собрание единомышленников, которые желают развивать качественные, независимые и современные медиа в республике.

Форум снова станет открытой профессиональной площадкой для обмена опытом с коллегами, поиска новых форм сотрудничества. Участники и спикеры поделятся историями успеха, посетят практические мастер-классы и тренинги, обсудят актуальные вопросы рекламного рынка, онлайн-стратегий.

Темы «Медиа топтоо – 2019»: тренды в области цифровых медиа и телерадиовещания, понимание целевой аудитории, современное медиапотребление, работа с данными пиплметрии, создание качественного контента, соцсети и онлайн-видео, реклама и деньги в СМИ.

Участники: работники СМИ, медиаменеджеры, SMM- и PR-специалисты, медиаорганизации, представители маркетинга и рекламы.

Формат: презентации, мастер-классы и панельные дискуссии, техническая выставка.

Ключевые спикеры: Анна Качкаева, Елена Афанасьева, Нежат Эркингоз, Артем Платов, Наира Давлашян, Адилет Бектурсунов, Виктория Борщенко, Азим Азимов, Антон Уткин, Софья Балакина, Карлыгаш Еженова, Марина Кыдыралиева, Толкун Умаралиев.

Как стать участником форума?

Участником может стать любой представитель сферы медиа, СМИ, рекламы, производства контента. Вход бесплатный.

Регистрация здесь:

Кыргызча

На русском

Важно! Представительство Интерньюс в КР совместно с Фондом «Сорос – Кыргызстан» оплачивает приезд и проживание 30 участников из регионов страны. Представителям регионов, желающим получить финансовую поддержку для участия в форуме, необходимо зарегистрироваться до 10 апреля 2019 года. Крайний срок регистрации участников из Бишкека или приезжающих за свой счет – 20 апреля 2019 года.

Программа и подробности на сайте:

mediatoptoo2019.internews.kg