Открыта регистрация на Международную конференцию Internews #MediaCA

27-28 сентября 2017 года Internews проведет Международную конференцию #MediaCA в Алматы, Казахстан.

Мы будем рады видеть представителей СМИ и медиаорганизаций, работающих в области развития медиасектора и журналистики, из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.

В течение двух дней подробно обсудим:

настоящее и будущее медиа Центральной Азии; вопросы маркетинга и привлечения рекламодателей в СМИ; новые форматы и медиаизмерения в Интернете; расскажем, как сделать модный продаваемый контент; монетизировать Youtube-канал.

Программа конференции также включает проведение креативных презентаций и мастер-классов с участием международных и местных медиаэкспертов на такие темы, как медиатренды, аналитика для ТВ и онлайн, управление редакцией, как выжить региональным СМИ, рынок производства отечественного контента в условиях растущей конкуренции.

В числе приглашенных спикеров Международной конференции #MediaCA:

Всеволод Пуля — журналист, медиатренер, главный редактор в Russia Beyond The Headlines, медиаконсультант и сооснователь в MediaToolbox, редактор рубрики «Новые медиа» в журнале «Журналист», старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. Ломоносова;

— журналист, медиатренер, главный редактор в Russia Beyond The Headlines, медиаконсультант и сооснователь в MediaToolbox, редактор рубрики «Новые медиа» в журнале «Журналист», старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. Ломоносова; Арина Бородина — более 12 лет работала телевизионным обозревателем и специальным корреспондентом ИД «Коммерсантъ». В настоящий момент ведет телевизионные обзоры на радиостанции «Эхо Москвы». Автор сотен публикаций и аналитических материалов о состоянии российского телевидения, тенденциях телерынка. Изучает телевизионный рынок более 15 лет. Знает специфику телевизионного программирования, вкусы и реакцию телевизионной аудитории.

Для участников из Алматы количество мест не ограничено, но необходимо заранее пройти онлайн-регистрацию.

Внимание! Организаторы не оплачивают проезд, проживание и обеды участникам из Алматы.

Региональным участникам из Казахстана, а также всем заявителям из Кыргызстана и Таджикистана обязательно заполнение заявки на участие до 17.00 (по времени Алматы) 6 сентября 2017 года.

Отбор участников конференции осуществит страновое жюри. Списки участников определят 8 сентября 2017 года.

Отобранным участникам из Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана (кроме Алматы) оплатят проезд, проживание и питание.

Internews придерживается стандартов бережливого экоофиса. Со стороны участников приветствуются собственные технические устройства или блокноты для заметок и емкость для питьевой воды.

По вопросам, касающимся конференции, можно обращаться к главе Представительства Internews в Центральной Азии Марату Бигалиеву bmarat@INTERNEWS.ORG.

Информацию о конференции разместят на сайтах «Новый репортер» и www.internews.kg.

Конференция пройдет в Бальном зале отеля «Рахат Палас» по адресу: ул. Академика Сатпаева, 29/6 (Алматы, Казахстан).

Международная конференция #MediaCA – мероприятие проекта, реализуемого в рамках программы Internews «Поддержка доступа к информации» при содействии Агентства США по международному сотрудничеству (USAID).