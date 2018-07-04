Открыта стипендия на конференцию TED2019 в Ванкувере

Ежегодно программа Ted Fellows выбирает новый набор экстраординарных мыслителей и созидателей с помощью подачи заявки на стипендию.

TED ищет настоящих новаторов, отличающихся смелым и оригинальным подходом в своей сфере деятельности.

Что делают стипендиаты, попав на конференцию TED?

Стипендиаты работают с командой над четырехминутным выступлением на Ted в течение месяцев, предшествующих конференции TED2019 Bigger than us («Сильнее нас»), которая пройдет с 15 по 19 апреля в Ванкувере (Канада).

TED оплачивает перелет экономклассом в оба конца, наземный транспорт до места проведения конференции и обратно, питание и проживание в отеле.

До начала конференции стипендиаты участвуют в предварительной сессии, где встречаются с другими стипендиатами, проходят мастер-классы по повышению квалификации, посещают репетиции публичных выступлений и многое другое.

На основной конференции стипендиаты выступают на сцене. Их снимают на видео, которое затем готовится для выпуска на TED.com. После докладов они могут стать постоянными участниками конференции, смотреть все обсуждения, общаться со старыми и знакомиться с новыми партнерами и друзьями.

Кто может подать заявку?

TED ищет кандидатов, отличающихся от участников многих других программ по лидерству. Вместо деловых людей, профессионалов, политиков и правительственных чиновников программа стипендиатов TED фокусируется на созидателях, создателях нового, изобретателях, кинематографистах и фотографах, музыкантах и художниках, ученых, предпринимателях, руководителях НПО и правозащитниках.

Это те энтузиасты, которые имеют убедительные примеры успехов в своей работе и находятся в шаге от, возможно, невероятного прорыва, но нуждаются в дополнительной поддержке.

В дополнение к впечатляющим достижениям в каждом потенциальном партнере TED выделяются две важные черты: прекрасный характер и доброе сердце. Важно отметить, что акцент на личные качества определил успех программы стипендиатов TED.

Подать заявку могут все, кто старше 18 лет. Организаторы выберут 20 стипендиатов для участия в каждой конференции TED.

Подать заявку на участие в TED можно по ссылке (на английском) fellow-applications.

Прежде чем вы начнете заполнять онлайн-анкету, важно прочитать советы и часто задаваемые вопросы. Эта информация поможет вам лучше заполнить заявку ниже. На все вопросы со звездочкой требуется ответить.

Формы заявки на TED2019 принимаются до 11.59 26 августа 2018 года.

Уведомление о конфиденциальности: ваши ответы и личная информация используются только для связи с вами, они не представляются третьим лицам.

Одним из участников в программе TED2016 из Кыргызстана был сооснователь Kloop.kg Бектур Искендер.

Источник: www.ted.com