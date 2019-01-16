Открытая дискуссия о доступе к информации и правосудию в судебной системе в КР пройдет в офисе Интерньюс

22 января 2019 года Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с общественным фондом «Школа данных» в рамках встреч «ДатаСреда» организует открытую дискуссию по теме доступа к информации и правосудию в судебной системе КР.

Эта важная тема раскрыта с использованием открытых данных в статье стипендиатов Интерньюс в КР по журналистике данных Анны Капушенко и Савии Хасановой «Вы предстали перед судом в Кыргызстане? Сочувствуем — скорее всего, вы получите срок».

Во время открытой дискуссии на «ДатаСреде» спикеры из числа представителей судов, парламента и гражданского сектора обсудят данные и выводы, озвученные в статье, вопросы доступа к информации и правосудию в судебной системе КР.

Для участия необходимо заполнить регистрационную онлайн-форму.

Встреча пройдет в Тренинговом центре Представительства Интерньюс в КР по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя, выше пр. Чуй).

Начало – в 16.00.

За дополнительными вопросами обращайтесь к советнику по онлайн Интерньюс в КР Валентине Галич по тел. 0 (773) 41-66-59 или пишите на e-mail: vgalich@internews.org.