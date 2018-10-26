Партнерская медиаконференция к Дню информации и печати КР пройдет в Бишкеке

В программе форума – две пленарные дискуссии, в рамках которых обсудят вопросы безопасности деятельности журналистов, ответственность лиц, нападающих на работников СМИ, законодательную базу по защите журналистов и работу правоохранительных органов.

Также пройдет дискуссия о перспективах развития отечественной телевизионной индустрии, будет обсуждаться роль ТВ в обеспечении информационной безопасности в Кыргызстане.

Организатор:

Министерство культуры, информации и туризма.

Партнеры:

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, Представительство Интерньюс в КР, Институт по освещению войны и мира (IWPR), Фонд «Сорос – Кыргызстан», ОФ «Институт медиа полиси», ОФ «Центр медиаразвития», Ассоциация телерадиоорганизаций, Независимый союз журналистов и Объединенный медиакомитет.

Дата проведения: 2 ноября 2018 года. Начало в 14.00.

Место проведения: отель «Жаннат», зал «Рояль» (1-й этаж).

По вопросам аккредитации обращаться к Алине Караевой по тел. 0 (556) 155-435.