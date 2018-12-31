Первый конкурс по расследовательской журналистике на премию имени Уланбека Эгизбаева
Фонд расследовательской журналистики объявляет конкурс на ежегодную премию имени Уланбека Эгизбаева (Ulanbek Egizbaev) за лучшее журналистское расследование.
Цель конкурса – повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в Кыргызстане, а также к инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.
На конкурс могут быть выдвинуты работы журналистов, организаций, работающих в области медиа, фрилансеров, гражданских активистов, блогеров, студентов и других заинтересованных лиц, занимающихся журналистскими расследованиями.
Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языке и должны включать ссылку и краткую аннотацию к предоставленному на конкурс материалу.
На конкурс допускаются только материалы, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Главными критериями при отборе работ являются:
— актуальность темы;
— профессионализм;
— гражданственность.
Премиальный фонд составляет 100 тысяч сомов.
Победители конкурса будут награждены денежными призами, специальной статуэткой, а также дипломами.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить на электронную почту: jif@jif.kg с пометкой «Премия имени Уланбека Эгизбаева».
Заявки принимаются до 31 января 2019 года.
Положение о конкурсе можно скачать здесь.
Источник: jif.kg