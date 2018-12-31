Первый конкурс по расследовательской журналистике на премию имени Уланбека Эгизбаева

Фонд расследовательской журналистики объявляет конкурс на ежегодную премию имени Уланбека Эгизбаева (Ulanbek Egizbaev) за лучшее журналистское расследование.

Цель конкурса – повышение интереса журналистов к развитию жанра расследовательской журналистики в Кыргызстане, а также к инициативам, направленным на освещение фактов раскрытия и пресечения коррупционных схем и противоправных явлений.

На конкурс могут быть выдвинуты работы журналистов, организаций, работающих в области медиа, фрилансеров, гражданских активистов, блогеров, студентов и других заинтересованных лиц, занимающихся журналистскими расследованиями.

Заявки на конкурс принимаются на кыргызском или русском языке и должны включать ссылку и краткую аннотацию к предоставленному на конкурс материалу.

На конкурс допускаются только материалы, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Главными критериями при отборе работ являются:

— актуальность темы;

— профессионализм;

— гражданственность.

Премиальный фонд составляет 100 тысяч сомов.

Победители конкурса будут награждены денежными призами, специальной статуэткой, а также дипломами.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ЗАЯВКУ и отправить на электронную почту: jif@jif.kg с пометкой «Премия имени Уланбека Эгизбаева».

Заявки принимаются до 31 января 2019 года.

Положение о конкурсе можно скачать здесь.

Источник: jif.kg