По факту рейдерства ИД «Вечерний Бишкек» возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту рейдерского захвата ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек».

Расследует дело, заведенное по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 166 «Мошенничество» Уголовного кодекса, следственная служба МВД. Она наложила аресты на имущество, принадлежащее Александру Рябушкину.

Как подчеркнули в правовой клинике «Адилет», дело пока возбуждено по факту, но в постановлении фигурируют имена нынешнего владельца Александра Рябушкина и судебных исполнителей, которые в 2015 году осуществили передачу медиабизнеса.

Напомним, что в сентябре 2014 года бывший бизнес-партнер Александра Кима Александр Рябушкин, продавший свою долю в медиабизнесе при зяте бывшего президента Аскара Акаева Адиле Тойгонбаеве, решил, что хочет восстановить свои права. То, как быстро и с какими нарушениями законов суды удовлетворяли его претензии, владелец «Вечернего Бишкека» Александр Ким назвал рейдерством. Он полагал, что на независимый частный медиабизнес претендует команда главы государства Алмазбека Атамбаева.

Суды вокруг «Вечерки» продолжались до августа 2015 года, когда акции и доля собственности в рекламной фирме полностью перешли к Александру Рябушкину. К тому моменту Александр Ким лишился собственности и остался должен Александру Рябушкину по решению суда около полумиллиарда сомов. Позже началось уголовное преследование самого Александра Кима, которое продолжается до сих пор .

Александр Ким в этом году обратился в правоохранительные органы по факту рейдерства «Вечернего Бишкека» и рекламной фирмы «Рубикон», требуя привлечь к ответственности виновных. Также он обратился в суд о пересмотре гражданских дел по медиахолдингу в связи с новыми обстоятельствами. Первомайский районный суд должен принять решение, будет ли он пересматривать дело, в ближайшие недели. Заседание состоится 14 сентября под председательством Заремы Бейшеевой.

Источник: kaktus.media