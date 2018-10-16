Почему газета The Washington Post и другие медиа проводят прямые видеотрансляции на этой игровой платформе

Предлагаем вам перевод статьи о перспективах для медиа и рекламодателей на игровой видеостриминговом сервисе Twitch, которая опубликована на сайте Института Рoynter – лидера по изучению тенденций в развитии глобальной журналистики.

Этот институт уделяет особое внимание проверке фактов, этике, лидерству, инновациям, сторителлингу, объединяет тренеров и отраслевых экспертов для изучения пересечений журналистики с новыми технологиями и общественным интересом.

Автор статьи Рен Лэформ (ReN LAFORME) рассказывает о причинах интереса крупнейших мировых новостных организаций к геймерской платформе Twitch.

Люди часто спрашивают, какое время наиболее подходит для прихода в социальные сети. Лучше всего зарегистрироваться как можно раньше, дабы ухватить себе имя пользователя, и немного поэкспериментировать либо подождать, пока эта сеть не наберет некоторую критическую массу, прежде чем доверять этим ресурсам.

Это время может стать подходящим для Twitch, игровой платформы потоковой передачи видео, которую Amazon купила в 2014 году за $970 млн.

Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе на трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Twitch принадлежит Twitch Interactive – дочерней компании Amazon. Сервис создан в 2011 году отделением от схожего сервиса justin.tv, имеющего более широкую тематику, с целью разграничить трафик и освободить основные серверы. Помимо компьютерных игр, Twitch проводит трансляции и видео другой тематики, например, музыкальных выступлений или турниров по покеру. Со временем популярность Twitch намного переросла популярность сервиса justin.tv; в августе 2014-го последний закрыт, а владевшая обоими сервисами компания Justin.tv. Inc сменила название на Twitch Interactive. В 2016 году сама Twitch Interactive приобрела и сделала своей дочерней компанией Curse. Inc. – владельца различных онлайн-сервисов, связанных с компьютерными играми. Часть пользователей Twitch, имеющих статус партнеров сервиса, может получать доход от своих трансляций.

Twitch может похвастаться 15 млн ежедневных активных зрителей, которые тратят в среднем 95 минут ежедневно на просмотр живого контента. Сайт утверждает, что он к концу 2018-го имеет 2,2 млн создателей контента, в том числе среди них несколько известных крупных производителей новостей.

Reuters сообщило, что им повезло с размещением видео с прямых трансляций и получить годовой рост на 100 процентов. Также, учитывая владельцев, неудивительно, что и Washington Post запустила несколько шоу на этой платформе, в том числе одно под названием «Играть в игры с политиками». Я не думаю, что должен объяснять вам, что это такое.

The Washington Post – крупнейшая газета столицы США, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии.

Почему же новостная организация выбирает потоковую передачу через Twitch вместо Facebook или Twitter либо других социальных сетей с гораздо большей аудиторией?

Пользователи Twitch вовлекаются более целенаправленно. Они посещают этот сайт специально, чтобы смотреть прямые трансляции, а вовсе не для того, чтобы натыкаться посреди стрима на ленты новостей, требующих отдельного внимания.

Twitch является относительно нетронутым сообществом, по крайней мере, когда дело касается новостей. Подавляющее большинство создателей его контента – это геймеры, большинство из которых любители, выходящие в эфир на самопальном, собранном собственными руками из разных запчастей оборудовании.

Аудитория Twitch – это 81,5 процента мужчин, 55 процента из которых в возрасте от 18 до 34 лет. Это может быть привлекательная, высоко дистиллированная аудитория для некоторых новостных организаций. С другой стороны, это также говорит о том, что Twitch имеет много возможностей для роста. Это то, за что стоит платить, чтобы заранее определить, куда же выведет эта кривая.

Иначе можно будет легко упустить из виду платформу, где самые успешные создатели играют в Fortnite для заработка на жизнь, а пользователи часто общаются на пределе эмоций.

Однако в мире, где рекламодатели платят миллионы, чтобы появляться среди взрослых мужчин, чудовищно избивающих друг друга за обладание яйцом из вулканизированной резины, это действительно так дико? (имеется в виду мяч в американском футболе. – Прим. пер.). Будущее, может, еще не расписано, но это выглядит как многообещающий проект.

Оригинал публикации смотрите по ссылке:

www.poynter.org