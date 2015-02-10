Подавайте на конкурс для журналистов «Прозрачное будущее Инициативы горнодобывающей отрасли в КР»

Консорциум НПО «Инициативы прозрачности горнодобывающей отрасли в КР» в партнерстве с онлайн-платформой Prevention MEDIA объявляет конкурс на лучшее освещение вопросов прозрачности и подотчетности Инициативы горнодобывающей отрасли в Кыргызской Республике (ИПДО в КР) среди журналистов страны.

К участию в конкурсе допускаются авторские работы журналистов, опубликованные в печатных изданиях, размещенные в теле- и радиоэфире, или в интернет-изданиях с 13 августа по 15 сентября 2019 года.

Материалы должны включать следующие тематические направления:

Прозрачность и подотчетность деятельности горнодобывающей отрасли и государственных органов, задействованных в ИПДО в КР;

Бенефициары и открытые данные в ИПДО;

Взаимодействие горнодобывающих компаний с местным населением и местными органами власти, гражданскими организациями.

Конкурс нацелен на привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам деятельности Инициативы прозрачности горнодобывающей отрасли как экологичной, социально ориентированной и перспективной сферы экономики республики.

Срок приема конкурсных работ – до 15 сентября этого года включительно. Награждение победителей состоится 20 сентября 2019 года.

В конкурсе могут принять участие журналисты (штатные и внештатные сотрудники национальных и международных СМИ, имеющих представительства в КР) независимо от опыта работы, социального статуса и других ограничений.

Работу на конкурс могут подавать как авторы публикаций, так и редакция СМИ, либо организаторы конкурса с согласия автора материалов.

Один участник может предоставить на конкурс один или серию конкурсных материалов (видео-, фоторепортаж с элементами аналитики, аналитическая статья, спецрепортаж, аналитическая программа, ток-шоу, мультимедийный материал – сторителлинг, лонгрид, а также расследование).

Конкурсные материалы принимаются по электронной почте preventionkg@gmail.com.

В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс журналистов – ИПДО».

Все конкурсные работы нужно направлять в электронном формате с заполненной заявкой.

В самом сообщении важно указать полные данные участника конкурса, прикрепить ссылки на поданные материалы (приложить оригиналы аудио- и телематериалов в виде ссылок на облачных хранилищах для скачивания; отсканированные страницы печатных СМИ в формате PDF).

По материалам, подготовленным группой авторов и поданным одним из них, в случае получения награждения в одной из номинаций ответственность за распределение приза несет автор.

К участию в конкурсе НЕ допускаются научно-методические статьи, разъяснительные комментарии к нормативно-правовой базе, научные авторские исследования, методические разработки и новостные сообщения.

Организаторы вправе изменить условия, время, место и порядок проведения конкурса, размеры поощрений и награждений на свое усмотрение.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Дополнительная информация по E-mail eti.consortium@gmail.com.

Полный текст Положения о конкурсе можно скачать здесь.

Источник: prevention.kg

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