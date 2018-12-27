Политики намерены отсудить миллионы сомов у СМИ

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, а также Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев на днях подали в суд на бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и телеканал «Апрель». Каждый из них требует по 6 млн сомов в качестве компенсации морального ущерба (по 3 млн с каждого ответчика).

Политики увидели посягательство на честь и достоинство в словах Атамбаева, которые он озвучил 10 декабря в интервью телеканалу «Апрель. Подробнее читайте здесь

Также стало известно, что в декабре Ахматбек Келдибеков подал в Первомайский районный суд иск на 1 млн сомов на интернет-издание «Аргумент.kg».

В октябре 2018 года Ахматбек Келдибеков выиграл в суде дело против главного редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева на 2 млн сомов. Политик подавал в суд два иска против газеты о защите чести и достоинства. Суд удовлетворил их и постановил выплатить по каждому иску по 1 млн сомов.

Экс-спикер, осужденный за коррупцию, 8 ноября 2016 года выплатил государству 10 миллионов сомов. Его судимость была погашена ровно через год после оплаты штрафа.

Сартбаев заявил, что ранее на него также подавали иски, он судился с другими экс-спикерами — Текебаевым и Мадумаровым, но тогда судьи выносили решение по выплате адекватных сумм. В случае с Келдибековым суд полностью удовлетворил иск на 2 миллиона.

Адвокат Ахматбека Келдибекова Гуля Рыскулова заявила, что к «Азия Ньюс» и «Аргумент.kg» политик материальные требования отозвал. Он удовлетворился опровержением.

Келдибеков также судится с сайтом kyrgyztoday.kg и требует компенсации в 1 млн сомов. Келдибеков требует опубликовать опровержение по двум публикациям – «Коррупцияга айыпталган Ахмат Келдибеков» («Обвиняемый в коррупции Ахмат Келдибеков») и «Ахмат Келдибековду коррупцияга айыптап камакка алганда» («Когда Ахмата Келдибекова арестовали по обвинению в коррупции»).

Судебный процесс отложен на неопределенный срок до вынесения заключения экспертизы.

В редакции Kyrgyztoday.kg с иском не согласны и считают, что писали только о фактах возбуждения и задержания Келдибекова по обвинению в коррупции.

В Кыргызстане последние годы правления Алмазбека Атамбаева запомнились для СМИ миллионными исками против журналистов и правозащитников. Иск в 2 млн сомов удовлетворен в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова.

Позже генпрокурор подала еще несколько исков против журналистов и правозащитников в защиту чести и достоинства, в том числе учредителей сайта «Заноза» (ныне «Кактус») Дины Масловой и Нарына Айыпа, а также директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Сумма всех его исков доходила до 60 млн сомов.

В мае 2018 года он отказался от материальных претензий по всем искам, кроме двух — к юристам «Ата Мекена» Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой, они все еще должны экс-президенту по 5 млн сомов.

В период предвыборной кампании миллионный иск на СМИ подал и ныне действующий президент Сооронбай Жээнбеков. Уже будучи избранным главой государства, он отсудил по 5 млн сомов у информагентства «24.kg» и журналиста Кабая Карабекова. Но от материальных претензий позже отказался

Юристы Института медиа полиси отстаивали интересы в “Азаттык медиа”, сайта “Заноза”, когда проходили судебные тяжбы.

Теперь адвокаты ИМП будут защищать в суде телеканал “Апрель”.

Источник: rus.azattyk.org , respub.kg , 24.kg