После переговоров юрист Минкультуры отозвала иск к журналисту

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова отозвала иск к главному редактору газеты «Новые лица» Лейле Саралаевой.

Как сообщила директор Института медиа полиси Бегаим Усенова, юрист Минкультуры отозвала свою частную жалобу и конфликт, наконец, исчерпан.

«Это очень важно, что государство старается урегулировать конфликтные ситуации, помощь в виде паблисити со стороны медиа работает. 18 февраля министр культуры и стороны конфликта встретились и пришли к общему соглашению. В результате юрист отозвала жалобу», – отметила она.

Юрист заявляла, что отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально извинится. Кроме того, Кыял Кенжематова требовала выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко, и 42 тысячи в виде покрытия расходов на представителя ее интересов в суде.

После участия МКИТ и ИМП, юрист решила отказаться от тяжбы и материальных претензий.

Напомним, что Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, подчеркнув, что Лейла Саралаева как главный редактор издания обязана предоставить экземпляры. В министерстве заявили, что судится не ведомство, а юрист.

Стоит заметить, что ранее Независимый союз журналистов Кыргызстана выступил с публичным заявлением, в котором призвал Кыял Кенжематову отказаться от иска к журналистам.

Источник: 24.kg

Фото: internews.kg.

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