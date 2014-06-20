Правовая клиника «Адилет» посвятила конкурс среди студентов-журналистов памяти Улана Эгизбаева

ОФ «Правовая клиника «Адилет» в июне объявлял конкурс среди студентов факультетов журналистики на тему ограничения свободы слова и выражения мнения в Кыргызстане.

Цель – поощрить молодых людей, неравнодушных к существующей ситуации со свободой слова, желающих внести свой вклад в достижение положительных изменений в будущей профессии, развитие государства и общества в целом.

«Мы хотим посвятить этот конкурс и эту победу памяти Уланбека Эгизбаева. Это достойный пример того, как можно любить свою страну, профессию, оставаясь верными себе, своей совести. Мы призываем молодое поколение брать пример с Улана – быть открытыми и честными, не бояться трудностей в пути, бороться за справедливость и быть профессионалами своего дела», – говорится в недавнем официальном сообщении организаторов конкурса.

Прием материалов на конкурс продлен до 1 сентября 2018 года (ранее срок был озвучен до 15 июля).

Материалы, представленные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Требования конкурса остаются прежними.

Отбор лучшей работы проведет комиссия, в состав которой входят опытные журналисты, медиаэксперты и юристы. Автор лучшей статьи получит премию в размере 34 тыс. 500 сомов.

Подробнее на сайте ОФ adilet.kg.

Участники конкурса должны подготовить один информационно-аналитический материал (эссе, очерк, видео и др.), посвященный проблеме ограничения свободы слова и выражения мнения в КР, в том числе недопустимости цензуры и преследования журналистов и СМИ за осуществление ими своей профессиональной деятельности.

При подготовке информационного материала приветствуется нестандартный и креативный подход к описанию и раскрытию проблематики темы, а также использование мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики.

Максимальный объем информационного материала не должен превышать пяти страниц.

Участие в конкурсе могут принять только студенты, проходящие обучение в вузах на факультетах журналистики. Информационный материал должен быть представлен на кыргызском или русском языке и только в электронном виде. Его необходимо отправить на электронный адрес b.osmonbaev@gmail.com или передать в офис ОФ «Правовая клиника «Адилет» на электронном носителе.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить у Бектура Осмонбаева, заместителя директора, по тел.: + 996 (555) 299-000, 0 (312) 392-295 (раб.), по адресу: ул. Уметалиева, 39 или по электронному адресу: b.osmonbaev@gmail.com.

Источник: adilet.kg/ru