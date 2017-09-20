Правозащитники призывают пересмотреть приговор и снять обвинения с журналиста Сапанова

12 сентября 2017 года Зулпукар Сапанов приговорен к четырем годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Он не согласен с обвинениями в разжигании межрелигиозной розни и намерен обжаловать приговор в городской инстанции.

Дело Сапанова длится с февраля 2017-го, после того как ряд религиозных деятелей выступил с обращением к правоохранительным органам призвать к ответственности журналиста за его статьи в СМИ и книгу «Кадыр санжырасы», изданную в прошлом году. Здесь они увидели оскорбления в адрес ислама и христианства.

Международная организация «Репортеры без границ» осудила приговор в отношении Сапанова и призвала кыргызские власти снять с него обвинения. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном 14 сентября.

«Лишение свободы Зулпукара Сапанова создает опасный прецедент свободе выражения собственного мнения в Кыргызстане. Мы осуждаем приговор журналисту и требуем от судей его незамедлительного освобождения», – сказал руководитель отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бих.

Прочитав книгу Сапанова, омбудсмен КР Кубат Оторбаев заявил, что приговор в отношении журналиста ущемляет его конституционные права и свободы.

«Приговор в отношении журналиста Зулпукара Сапанова – это возврат к инквизиции. Считаю, что его произведение надо рассматривать шире, чем каноны религии, и в этом плане книга вне религии. Это как мысли свободолюбивого человека, который имеет не только гражданскую позицию по острым проблемам, а попытки осмыслить все происходящие трагедии, войны и другие негативные явления, которые переживает человечество в последние два столетия», — сообщил он.

Акыйкатчы напомнил, что Кыргызская Республика является демократической, светской страной, где каждый гражданин в соответствии с Конституцией имеет право на свободу мысли и слова. По его словам, при рассмотрении дел, связанных с творчеством, следователям и судам надо быть вне или над религией.

Оторбаев отметил, что со времен сжигания на костре Джордано Бруно человечество в своих мыслях и законах достигло большого прогресса, а варварские действия ангажированных разного рода узкомыслящих «деятелей» остаются до сих пор позором для их потомков.

«Заключать человека под стражу за то, что он высказывал определенные, пусть даже и ложные взгляды, для светского государства в XXI веке является недопустимым», — заявил омбудсмен.

Он призвал судебный корпус пересмотреть свое решение в отношении журналиста Сапанова и освободить его из-под стражи.

Книга «Кадыр санжырасы», автором которой является обвиненный в разжигании межрелигиозной вражды журналист Зулпукар Сапанов, вышла в свет осенью 2016 года. Согласно информации, около 200 экземпляров этой книги, состоящей из более 600 страниц, распространены, а выдержки публиковались на страницах газет. Религиозные деятели собрали подписи и обратились с заявлением в Государственный комитет национальной безопасности.

По материалам СМИ.