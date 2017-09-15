Правозащитные организации призывают прекратить преследования журналистов в КР

Международная федерация за права человека (FIDH) и Всемирная организация против пыток (OMCT) в начале сентября распространили совместное заявление с призывом обратить внимание на ситуацию в области прав человека и свободы слова.

В обращении говорится, что Обсерватория по защите правозащитников – партнерство FIDH и OMCT – выступила с обращением к правозащитникам с просьбой срочно вмешаться в сложившуюся в Кыргызстане ситуацию с судебными преследованиями журналистов и свободой слова.

В обращении говорится о судебных преследованиях в отношении главы правовой клиники «Адилет», бывшего депутата Чолпон Джакуповой, главного редактора сайта «Заноза» Дины Масловой и журналиста Нарына Айыпа.

Международные правозащитные организации обращаются к властям КР с просьбой остановить их преследование, а также призывают обеспечить на судебных процессах исполнение международных стандартов по соблюдению прав всех сторон.

Также в обращении сказано, что следует прекратить практику привлечения к судебной ответственности правозащитников на основе искусственных обвинений о нанесении ущерба чести и достоинству главы государства.

Обсерватория получила из достоверных источников информацию о решении судебных органов по выплате многомиллионных сумм, связанных с исками, за «оскорбление достоинства и чести президента» в соответствии со статьей 4 Закона 2003 года «О гарантиях деятельности президента КР».

Партнерство правозащитников решительно осуждает судебные преследования, направленные против Джакуповой, Масловой и Айыпа, которые рассматриваются как форма возмездия за их законную и мирную деятельность в области прав человека, в частности в защиту права на свободу слова в республике.

Соответственно обсерватория призывает власти страны прекратить все формы преследования, в том числе на судебном уровне, против них. Правозащитники призывают обеспечить, чтобы все судебные тяжбы осуществлялись в полном соответствии с их правом на справедливое судебное разбирательство, как это предусмотрено международным правом.

Международная федерация за права человека, или FIDH (Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme) — международная правозащитная организация со штаб-квартирой в Париже, созданная в 1922 году. В настояшее время объединяет более 180 НКО в 100 странах мира.