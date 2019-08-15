Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен закрытием телеканала в КР

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 14 августа выразил свою обеспокоенность в связи с закрытием телеканала «Апрель» в Бишкеке. Он призвал власти страны уважать разнообразие в средствах массовой информации. Информационное сообщение об этом опубликовано на сайте ОБСЕ.

9 августа телеканал «Апрель» был закрыт после того, как спецподразделения оцепили штаб-квартиру офиса в столице в рамках операции по обеспечению безопасности.

«Я обеспокоен арестом активов телеканала «Апрель» и приостановкой его деятельности. Хотя я полностью осознаю исключительность обстоятельств, при которых принято это решение, призываю соответствующие органы пересмотреть его. Свобода и разнообразие средств массовой информации должны сохраняться даже в сложных ситуациях», – заявил Арлем Дезир.

Он также отметил, что безопасность журналистов, освещающих политические события, должна соблюдаться всеми их участниками после того, как сотрудник ИА «24.kg» Аида Джумашова ранена во время событий 7 августа в Кой-Таше, а репортеры Vesti.kg, «Апрель ТВ» и Kloop.kg атакованы протестующими на центральной площади в Бишкеке 8 августа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ наблюдает за развитием событий в средствах массовой информации во всех 57 государствах – участниках организации. Он обеспечивает раннее предупреждение нарушений свободы выражения мнений и медиа, способствует полному соблюдению обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ.

Источник фото и текста: www.osce.org