Представители телерадиокомпаний и рекламных агентств КР обсудили внедрение пиплметрии

Обсуждение внедрения электронной системы измерения телевизионной аудитории посредством пиплметров прошло вчера, 29 мая, в офисе Интерньюс.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова отметила важность проекта для медиаиндустрии республики и готовность софинансирования его со стороны ЮСАИД.

«Введение единой «валюты» позволит нарастить рекламный потенциал и внедрить современные стандарты взаимодействия субъектов рекламного рынка. Успех проекта во многом зависит от консолидации представителей медиаиндустрии», — заявила она.

Председатель наблюдательного совета Индустриального медиакомитета Айдер Бекиров презентовал цели создания, структуру и организацию деятельности ИМК. На сегодня в его состав вошли представители порядка 15 телеканалов и рекламных агентств.

Ожидается, что число членов объединения в первый год реализации проекта достигнет 20.

Участники встречи обсудили план реализации проекта и ближайшие мероприятия. В частности, во второй половине июня запланировано обсуждение технического задания для поставщика услуг телевизионных измерений, а также процедуры объявления международного тендера.