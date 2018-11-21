Представительству Интерньюс в Кыргызстане подарили книгу Уланбека Эгизбаева

Фонд «Сорос – Кыргызстан» подарил недавно изданный сборник работ Уланбека Эгизбаева «Чындык деп жанган өмүр» («Жизнь, отданная поискам правды») на кыргызском языке, где собраны фотографии и текстовые версии видеорепортажей, статьи и эссе. В книге также собраны наиболее интересные посты журналиста в социальных сетях.

Издание посвящено журналисту-расследователю «Азаттыка» Уланбеку Эгизбаеву. В книгу включены текстовые версии видеорасследований, документальных фильмов, созданных Уланбеком Эгизбаевым за время его недолгой, но яркой профессиональной деятельности, раскрывающей злоупотребления чиновников, коррупцию и беззаконие.

Составителями сборника выступили журналисты радио «Азаттык», где он работал в последние годы. Они надеются, что книга станет добрым помощником талантливой и перспективной молодежи, которая намерена следовать по пути расследовательской журналистики.

Книга издана по инициативе учреждения «Азаттык медиа» при финансовой поддержке Фонда «Сорос – Кыргызстан». До конца года планируется издать сборник на русском языке.

Известный своими острыми расследованиями журналист «Азаттыка» Уланбек Эгизбаев погиб 22 июля 2018 года во время отдыха на озере Иссык-Куль.

Представительство Интерньюс в КР поддержало создание Фонда расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева.