Премия для журналистов за лучшую публикацию о взятках

Некоммерческая организация TRACE International, деятельность которой посвящена борьбе с взяточничеством и подкупом, учреждает конкурс на лучшее журналистское расследование случаев подкупа в сфере коммерции.

Его цель – способствовать прозрачности в бизнес-сообществе.

Журналисты печатных изданий и онлайн-медиа, гражданские журналисты и блогеры – авторы материалов о взяточничестве – могут претендовать на эту премию.

Принимаются работы, опубликованные в печатных или онлайн-изданиях в 2017 году, рассказывающие о случаях нарушения закона, а также о деятельности, приводящей к значительным конфликтам интересов и противоправным действиям.

Работы на других языках должны сопровождаться переводом на английский.

На конкурсе выберут одного или двух победителей, каждый из которых получит денежный приз в $10 тысяч и оплаченную поездку на конференцию TRACE International летом 2018 года.

Заявки принимаются до 31 января 2018 года.

Подробнее смотрите на сайте TRACE International.

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