Премия в области журналистики данных
Конкурс на получение премии Data Journalism Awards организован Глобальной сетью редакторов (Global Editors Network – GEN) при финансовой поддержке Google News Lab и Фонда Найтов (John S. and James L. Knight Foundation).
Медиакомпании, некоммерческие организации и журналисты, как штатные сотрудники, так и фрилансеры, могут принять участие в этом конкурсе.
Победители в каждой из 12 категорий получат призы размером 1 801 доллар США.
Категории конкурса:
- лучшая визуализация данных года;
- лучшее журналистское расследование года;
- новостное приложение для работы с данными;
- лучший веб-сайт в области журналистики данных;
- лучшее использование данных в срочных новостях;
- награда за использование открытых данных;
- лучшее индивидуальное портфолио;
- лучшая команда журналистики данных (крупные редакции);
- лучшая команда журналистики данных (небольшие редакции);
- инновации в журналистике данных;
- лучший студент или молодой журналист данных;
- выбор аудитории.
Принимаются работы, опубликованные или выпущенные в эфир с 26 марта 2018 года по 7 апреля 2019-го.
Материалы на других языках должны сопровождаться переводом на английский.
Победители получат полностью оплаченную поездку на церемонию награждения, которая пройдет в июне этого года в Афинах (Греция) в рамках Global Editors Network Summit – ежегодного мероприятия, на которое собираются 500 главных редакторов со всего мира.
Заявки принимаются до 7 апреля 2019 года.
Подать заявку на английском языке можно по ссылке:
Необходимо зарегистрироваться на этом сайте и заполнить форму заявки.
Источник: ijnet.org/ru