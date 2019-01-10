Премия в области журналистики данных

Конкурс на получение премии Data Journalism Awards организован Глобальной сетью редакторов (Global Editors Network – GEN) при финансовой поддержке Google News Lab и Фонда Найтов (John S. and James L. Knight Foundation).

Медиакомпании, некоммерческие организации и журналисты, как штатные сотрудники, так и фрилансеры, могут принять участие в этом конкурсе.

Победители в каждой из 12 категорий получат призы размером 1 801 доллар США.

Категории конкурса:

лучшая визуализация данных года;

лучшее журналистское расследование года;

новостное приложение для работы с данными;

лучший веб-сайт в области журналистики данных;

лучшее использование данных в срочных новостях;

награда за использование открытых данных;

лучшее индивидуальное портфолио;

лучшая команда журналистики данных (крупные редакции);

лучшая команда журналистики данных (небольшие редакции);

инновации в журналистике данных;

лучший студент или молодой журналист данных;

выбор аудитории.

Принимаются работы, опубликованные или выпущенные в эфир с 26 марта 2018 года по 7 апреля 2019-го.

Материалы на других языках должны сопровождаться переводом на английский.

Победители получат полностью оплаченную поездку на церемонию награждения, которая пройдет в июне этого года в Афинах (Греция) в рамках Global Editors Network Summit – ежегодного мероприятия, на которое собираются 500 главных редакторов со всего мира.

Заявки принимаются до 7 апреля 2019 года.

Подать заявку на английском языке можно по ссылке:

datajournalismawards.org

Необходимо зарегистрироваться на этом сайте и заполнить форму заявки.

Источник: ijnet.org/ru