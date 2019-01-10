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Премия в области журналистики данных

10 января 19
Теги: дата журналистикажурналистика данныхпремияпремия в области журналистики данных

Конкурс на получение премии Data Journalism Awards организован Глобальной сетью редакторов (Global Editors NetworkGEN) при финансовой поддержке Google News Lab и Фонда Найтов (John S. and James L. Knight Foundation).

Медиакомпании, некоммерческие организации и журналисты, как штатные сотрудники, так и фрилансеры, могут принять участие в  этом конкурсе.

Победители в каждой из 12 категорий получат призы размером 1 801 доллар США.

Категории конкурса:

  • лучшая визуализация данных года;
  • лучшее журналистское расследование года;
  • новостное приложение для работы с данными;
  • лучший веб-сайт в области журналистики данных;
  • лучшее использование данных в срочных новостях;
  • награда за использование открытых данных;
  • лучшее индивидуальное портфолио;
  • лучшая команда журналистики данных (крупные редакции);
  • лучшая команда журналистики данных (небольшие редакции);
  • инновации в журналистике данных;
  • лучший студент или молодой журналист данных;
  • выбор аудитории.

Принимаются работы, опубликованные или выпущенные в эфир с 26 марта 2018 года по 7 апреля 2019-го.

Материалы на других языках должны сопровождаться переводом на английский.

Победители получат полностью оплаченную поездку на церемонию награждения, которая пройдет в июне этого года в Афинах (Греция) в рамках Global Editors Network Summit – ежегодного мероприятия, на которое собираются 500 главных редакторов со всего мира.

Заявки принимаются до 7 апреля 2019 года.

Подать заявку на английском языке можно по ссылке:

datajournalismawards.org

Необходимо зарегистрироваться на этом сайте и заполнить форму заявки.

Источник: ijnet.org/ru

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