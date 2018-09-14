Презентация Фонда расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева прошла в Бишкеке

Приглашенные журналисты, политики, представители гражданского общества и международных организаций говорили о неординарных личных и профессиональных качествах трагически погибшего этим летом в возрасте 28 лет журналиста-расследователя Уланбека Эгизбаева.

Председатель недавно созданного Фонда расследовательской журналистики Айбек Турдалиев рассказал, что цель организации – помочь развитию этого жанра журналистики в Кыргызстане, оказывать поддержку инициативам представителей СМИ, которые направлены на выявление коррупции, преступных схем и противоправных действий.

Фонд намерен проводить конкурсы на лучший расследовательский проект по наиболее актуальным и острым проблемам в стране, оказывать финансовую поддержку журналистам-расследователям, а также проводить общественные обсуждения и дискуссии на основе резонансных публикаций.

Организация учредила премию имени Уланбека Эгизбаева, ежегодно присуждаемую за достижения в сфере журналистских расследований. Ее вручение планируется проводить 12 февраля, в день рождения журналиста.

На презентации выступила экс-президент Роза Отунбаева, подчеркнувшая, что эффективному развитию государства мешают многие негативные явления, в том числе коррупция в государственных органах, бороться с которой помогают журналисты-расследователи, вскрывающие злоупотребления и открывающие их для широкой общественности.

По ее словам, с независимостью КР получила сильных и смелых журналистов. Однако для проведения расследований им зачастую не хватает средств, что ограничивает их возможности. Поэтому создан этот фонд, который призван решать имеющиеся проблемы.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова отметила феномен Уланбека Эгизбаева в отечественной журналистике и заявила о готовности поддерживать расследовательскую журналистику в рамках реализуемых в республике проектов по поддержке независимых СМИ.

С новостями фонда можно ознакомиться на сайте jif.kg.

Фото internews.kg