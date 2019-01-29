Презентация победителя тендера по пиплметрии пройдет в Бишкеке

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» приглашает 31 января на презентацию консорциума Nielsen Admosphere – INTEGRAS.

Эта компания стала победителем в тендере по закупке услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике посредством пиплметров среди населения Бишкека, Оша и Джалал-Абада.

Презентация пройдет в 09.00 31 января по адресу:

г. Бишкек, ул. Токомбаева, д. 21/2 (отель «Жаннат», конференц-зал Royal Ballroom, 1-й этаж, вход с восточной стороны).

Регистрация на презентацию ЗДЕСЬ.

Тендер проводился в рамках проекта «Медиа-К», реализуемого Представительством Интерньюс в Кыргызстане при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к Исомидину Бахрамову: г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 54 б, тел. +996 (552) 80-88-07, e-mail: media.industrial.committee@gmail.com.