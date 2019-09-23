Презентация проекта TRACK по расследовательской журналистике пройдет в Бишкеке

Представительство Интерньюс в КР приглашает на презентацию проекта в сфере расследовательской журналистики TRACK, которая состоится 10 октября в 17.00 в Тренинговом центре Интерньюс.

TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan) – это многоплановый проект, цели которого – поддержка отечественной расследовательской журналистики для ее качественного развития, вовлечение общества в борьбу против коррупции и усиление его контрольных функций для достижения большей ответственности и подотчетности власти. Он финансируется DRL.

Проект также направлен на укрепление потенциала гражданского сектора и независимых средств массовой информации Кыргызской Республики по разоблачению коррупции и неэффективного управления, информированию общества об обнаруженных фактах злоупотреблений.

Он будет включать интенсивный обучающий курс по расследовательской журналистике, семинары для НПО по проведению информационных кампаний (эдвокаси-кампаний) в поддержку и защиту расследовательской деятельности СМИ и гражданских журналистов, гранты для проведения расследований, учреждение национального форума журналистов-расследователей «Чындык».

Для участия в презентации необходимо зарегистрироваться:

Загрузка…

Место проведения: Тренинговый центр Интерньюс, 12-й этаж, бизнес-центр «Асыл-Таш», ул. Ибраимова, 115/1 (вход со стороны ул. Гоголя).

Фото internews.kg