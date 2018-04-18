Президент Кыргызстана отказался взыскивать 5 млн сомов с журналиста

ИА «24.kg» сообщило, что глава государства Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к журналисту Кабаю Карабекову в размере 5 млн сомов.

Как оказалось, истец Сооронбай Жээнбеков обратился в подразделение службы судебных исполнителей (ПССИ) с заявлением о прекращении исполнительного производства в связи с отказом от взыскания с Кабая Карабекова 5 млн сомов в виде компенсации за причиненный моральный вред.

Вчера, 17 апреля, судоисполнитель уведомил об этом решении Кабая Карабекова, а в отделе информационной политики аппарата президента подтвердили, что Сооронбай Жээнбеков вслед за отказом от материальных претензий к ИА «24.kg» отказался от них и к автору статьи, который 11 сентября 2017 года опубликовал на сайте агентства статью «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».

«Решение главы государства показывает, что Сооронбай Жээнбеков настроен защищать свободу СМИ и демократические ценности в КР. Эта позиция достойна уважения», — прокомментировал ИА «24.kg» Кабай Карабеков.

Днем ранее, 16 апреля, на сайте ИА «24.kg» опубликовали опровержение Кабая Карабекова и его извинения в адрес президента.

Источник: 24.kg