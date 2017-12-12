Прием заявок на предоставление стипендии по журналистике данных

«Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa-K»)

Кыргызская Республика, Бишкек.

Крайний срок подачи заявок: 16.00 25 декабря 2017 года.

Конкурс открыт для журналистов и студентов из Кыргызстана, обучающихся журналистике данных.

Интерньюс приглашает журналистов, а также студентов отделения дата-журналистики Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) к участию в конкурсе на получение стипендии по журналистике данных.

Стипендия по дата-журналистике предоставляется на срок от шести месяцев до года. Она предполагает поддержку создания инновационных материалов на основе открытых данных, чтобы продемонстрировать другим СМИ и общественности возможности этого нового жанра новостной журналистики.

Стипендиаты будут работать в команде по открытым данным на базе одного из партнерских СМИ в рамках проекта «Медиа-К». Они получат возможность участвовать в дополнительном обучении по различным аспектам журналистики данных, что позволит улучшить их практические навыки.

В январе 2018 года для группы отобранных стипендиатов пройдет стартовый тренинг, а затем продолжатся постоянные консультации и менторство от регионального эксперта по дата-журналистике.

Отобранные участники программы получат стипендию в размере 3 тысяч долларов США в год. Поддержка стипендиатов будет проходить первые полгода с возможностью продления стажировки на следующие шесть месяцев, если будут продемонстрированы успехи в достижении запланированных задач.

Начало стипендиальной программы запланировано на январь 2018 года.

Участники будут отобраны по следующим критериям:

качество портфолио работ (ссылки на материалы можно указать в заявке);

наличие рекомендаций от факультета (студентам) или от преподавателей/тренеров/редакторов;

идеи для материала по дата-журналистике, над которыми хотели бы работать;

готовность дата-журналистов работать в течение года в определенном для стажировке медиа (сопроводительное мотивационное письмо);

приоритет дается имеющим опыт в онлайн-медиа и мультимедийном сторителлинге, а также свободно владеющим русским и/или кыргызским языками, английский – как преимущество.

Ожидаемые результаты:

создание и публикация в команде определенного СМИ не менее одного материала в месяц, основанного на открытых данных;

стипендиаты приобретают знания и навыки полного цикла по работе с данными (поиск, получение, чистка, уточнение, анализ, визуализация);

стажер знает, как лучше всего привлекать аудиторию онлайн-изданий в публикациях, содержащих открытые данные.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету.

По всем вопросам обращайтесь к Валентине Галич по электронному адресу vgalich@internews.org.

Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa-K») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360. Он направлен на повышение профессионализма и независимости СМИ, которые способствуют улучшению доступа граждан к разнообразной и сбалансированной, менее предвзятой информации, помогающей принимать обоснованные решения и отражать общественные интересы.