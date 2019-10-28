Приглашаем на встречу по созданию дата-отделов в редакциях
Интерньюс в Кыргызстане приглашает на информационную встречу всех интересующихся программой дата-стипендий.
Встреча пройдет в 17.00 1 ноября 2019 года.
Место проведения: ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (ориентир кафе «Шоколадница»), 11-й этаж.
На встрече вы сможете получить ответы на следующие вопросы:
- общая информация о программе дата-стипендий;
- кто и как может подать заявку на участие в конкурсе;
- информация об обучении в рамках программы дата-стипендий;
- какие условия и задачи стоят перед участниками;
- порядок и условия получения дата-стипендий.
Подробное объявление об участии в конкурсе на запуск дата-отделов в редакциях смотрите ниже:
Интерньюс в КР объявляет конкурс на запуск дата-отделов в редакциях