Главная / Главные новости / Приглашаем на встречу по созданию дата-отделов в редакциях

Приглашаем на встречу по созданию дата-отделов в редакциях

28 октября 19
Теги: дата журналистикадата-стипендиижурналистика данныхобъявлениеСтипендиальная программа

Интерньюс в Кыргызстане приглашает на информационную встречу всех интересующихся программой дата-стипендий.

Встреча пройдет в 17.00 1 ноября 2019 года.

Место проведения: ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (ориентир кафе «Шоколадница»), 11-й этаж.

На встрече вы сможете получить ответы на следующие вопросы:

  • общая информация о программе дата-стипендий;
  • кто и как может подать заявку на участие в конкурсе;
  • информация об обучении в рамках программы дата-стипендий;
  • какие условия и задачи стоят перед участниками;
  • порядок и условия получения дата-стипендий.

Подробное объявление об участии в конкурсе на запуск дата-отделов в редакциях смотрите ниже:

Интерньюс в КР объявляет конкурс на запуск дата-отделов в редакциях

Поделиться

Похожие записи:

КТРК: тендер на приобретение оборудования Дата: 18 февраля 15
Кыргызстан в лицах: Мужчинам вход запрещен Дата: 13 августа 13
Мастер-класс по освещению в СМИ проблемы насилия в отношении женщин и девочек Дата: 17 июля 17