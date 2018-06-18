Принимаются заявки на поставку оборудования для продакшн-студии

Организация объявляет конкурс среди поставщиков компьютерной и видеотехники для приобретения следующего оборудования:

Ноутбук Samsung Odyssey 800G5M—X02US Intel Core i7-7700HQ(2.80-3.80GHz), 16GB DDR4, 256GB SSD+1TB HDD, NVIDIA GTX 1050 4GB GDDR5, 15.6″FHD (1920×1080) LED, WiFi ac, BT1, HD WC, CR, Win 10 Home, Backlit Русская клавиатура, Storm White. Экшн-камера GoPro Fusion— 360 градусов с запасной батареей и двумя картами памяти MicroSD 64Gb (Class 10). Экшн-камера OSMO X3 с запасной батареей и двумя картами памяти MicroSD64Gb (Class 10).

Крайний срок представления конкурсных заявок – 17.00 25 июня.

Заявки на участие в конкурсе (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, а также с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу: г. Бишкек, ул. Фурманова, 12.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +996 (555) 85-55-09.

Источник фото: snimok.by