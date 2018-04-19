Принимаются заявки в летнюю Школу аналитической журналистики
Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии (IWPR CA) и Академия ОБСЕ в Бишкеке объявляют прием заявок среди журналистов в Школу аналитической журналистики.
Она пройдет с 18 по 27 июня на базе Академии ОБСЕ в Бишкеке на русском языке.
Для участия приглашаются журналисты из стран Центральной Азии, соответствующие следующим требованиям:
— журналистский опыт (необходимо выслать ссылки на последние три опубликованные статьи);
— высшее/незаконченное образование в сферах журналистики, международных отношений, политологии, экономики или смежных областях;
— высокая мотивированность писать аналитические статьи и журналистские расследования;
— отличное владение русским языком;
— знание английского языка приветствуется.
Число участников ограничено. Отбор кандидатов будет проводиться IWPR CA при содействии Академии ОБСЕ в Бишкеке. Все расходы, связанные с участием в школе, будут покрыты IWPR CA.
Занятия будут проводиться в двух группах:
Аналитическая журналистика
• Принципы аналитической журналистики;
• Структура аналитической статьи;
• Обучение современным методам сбора и обработки информации для аналитических материалов;
• Личная, цифровая безопасность журналиста и защита источников данных;
• Инструменты для визуализации;
• Подготовка и оформление аналитических материалов для различных СМИ.
Журналистские расследования
• Поиск темы расследования;
• Fact checking: правила проверки фактов;
• Работа с источниками информации;
• Правила работы с запросами. Сбор официальных данных;
• Хронология расследования;
• Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;
• Правила личной безопасности журналиста-расследователя;
• Обзор платформ международных сообществ журналистов-расследователей;
• Оффшорные юрисдикции. Местные и международные базы данных;
• Особенности визуализации: фото, дрон, графика и VIS.
Участники могут выбрать только одно направление.
Во время школы пройдет двухдневная практическая сессия по разработке и планированию журналистских расследований и аналитических материалов на базе местных СМИ.
После обучения участники школы получат возможность написать аналитические материалы и журналистские расследования, которые будут опубликованы на гонорарной основе на аналитическом портале CABAR.asia, а также на сайтах и в изданиях партнеров.
Наиболее активные участники программы будут отобраны для участия в пятидневной учебной поездке на Украину и в Грузию в 2019 и 2020 годах.
Крайний срок приема заявок – 17.00 21 мая 2018 года (GMT +6).
За более подробной информацией обращайтесь по тел.: +996 (312) 31-30-97, +996 (312) 31-29-55, +996 (312) 31-34-11, Skype: meerim.shamudinova или e-mail: meerim@iwpr.net к Мээрим Шамудиновой.
Полную информацию можно получить по ссылке: