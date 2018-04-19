Принимаются заявки в летнюю Школу аналитической журналистики

Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии (IWPR CA) и Академия ОБСЕ в Бишкеке объявляют прием заявок среди журналистов в Школу аналитической журналистики.

Она пройдет с 18 по 27 июня на базе Академии ОБСЕ в Бишкеке на русском языке.

Для участия приглашаются журналисты из стран Центральной Азии, соответствующие следующим требованиям:

— журналистский опыт (необходимо выслать ссылки на последние три опубликованные статьи);

— высшее/незаконченное образование в сферах журналистики, международных отношений, политологии, экономики или смежных областях;

— высокая мотивированность писать аналитические статьи и журналистские расследования;

— отличное владение русским языком;

— знание английского языка приветствуется.

Число участников ограничено. Отбор кандидатов будет проводиться IWPR CA при содействии Академии ОБСЕ в Бишкеке. Все расходы, связанные с участием в школе, будут покрыты IWPR CA.

Занятия будут проводиться в двух группах:

Аналитическая журналистика

• Принципы аналитической журналистики;

• Структура аналитической статьи;

• Обучение современным методам сбора и обработки информации для аналитических материалов;

• Личная, цифровая безопасность журналиста и защита источников данных;

• Инструменты для визуализации;

• Подготовка и оформление аналитических материалов для различных СМИ.

Журналистские расследования

• Поиск темы расследования;

• Fact checking: правила проверки фактов;

• Работа с источниками информации;

• Правила работы с запросами. Сбор официальных данных;

• Хронология расследования;

• Специфика использования цифр (чисел) в расследовании;

• Правила личной безопасности журналиста-расследователя;

• Обзор платформ международных сообществ журналистов-расследователей;

• Оффшорные юрисдикции. Местные и международные базы данных;

• Особенности визуализации: фото, дрон, графика и VIS.

Участники могут выбрать только одно направление.

Во время школы пройдет двухдневная практическая сессия по разработке и планированию журналистских расследований и аналитических материалов на базе местных СМИ.

После обучения участники школы получат возможность написать аналитические материалы и журналистские расследования, которые будут опубликованы на гонорарной основе на аналитическом портале CABAR.asia, а также на сайтах и в изданиях партнеров.

Наиболее активные участники программы будут отобраны для участия в пятидневной учебной поездке на Украину и в Грузию в 2019 и 2020 годах.

Крайний срок приема заявок – 17.00 21 мая 2018 года (GMT +6).

За более подробной информацией обращайтесь по тел.: +996 (312) 31-30-97, +996 (312) 31-29-55, +996 (312) 31-34-11, Skype: meerim.shamudinova или e-mail: meerim@iwpr.net к Мээрим Шамудиновой.

Полную информацию можно получить по ссылке: