Проект: ОРТРК «Ынтымак»

В рамках проекта «Журналистика во имя мира: многоязычные меди в Кыргызстане» Интерньюс в сотрудничестве с Правительством Кыргызской Республики запустил новую региональную общественную телерадиокомпанию «Ынтымак» (РОТРК) в г.Ош. РОТРК «Ынтымак» создана постановлением правительства 29 ноября 2011 года. «В целях укрепления межнационального и межэтнического согласия, межкультурного взаимодействия, единства народа Кыргызской Республики, удовлетворения потребностей населения в независимой и объективной информации».



Радио:

26 марта 2012 года состоялся первый эфир радио «Ынтымак» на канале радио «Алмаз-Юг». Это были получасовые радиожурналы, которые готовили журналисты на кыргызском и узбекском языках Надо отметить, что для юга Кыргызстана смешение двух языков было вполне нормальным до печальных событий в июне 2010 года.

29 августа 2012 года началось круглосуточное вещание радио в собственном эфире. За год вещания радио «Ынтымак» уже завоевало большую слушательскую аудиторию среди кыргызского и узбекского населения. Доказательством этому служит огромное число сообщений посредством м-агента в эфир интерактивных программ. На короткий номер радио приходит до 300 смс сообщений за одну программу. В городе Ош созданы клубы поклонников радиостанции.

Контент радио:

В будние дни: утренний (кырг), дневной (узб) и вечерний (кырг) Ньюсрумы с гостями в студии, «Сехирли кеч» (Волшебный вечер) (узб), «Нормалайзер» (кырг., узб). По выходным дням: «Муновар кун» (Доброго дня) (узб), «Журок тагы» (кырг) СommonFM (кырг).

Телевидение:

С 15 декабря на 58 канале вещает телевидение «Ынтымак». Вещание телеканала – 20 часов в сутки. C февраля 2013 года ОРТРК «Ынтымак» вещает и в цифровом диапазоне на территорию г.Ош. На основе достигнутых договорённостей эфир «Ынтымак» ТВ заполняется программами Нау ТВ (Интерньюс), канала «Музыка» (ОТРК) и 4 часами собственной продукции ежедневно.

Контент ТВ:

Большую часть собственного телевизионного прямого эфира составляет трансляция радио-ток-шоу. Ежедневно бывает до 3-х включений со студии радио.

С 13 марта 2013 года в эфир выходит 2 выпуска местных новостей на кыргызском и узбекском языках с повтором в утренние часы.

Программа «Нормалайзер» — проект Youth of Osh и Search for common ground.

Разрабатываются ток-шоу “Инициатива” (совместный проект Интерньюс и Youth of Osh) (кырг., узб.) и кулинарное шоу «Жыз-Быз» на узбекском языке.

Аудитория:

Радио можно слышать в Оше и Джалал-Абаде, а так же прилегающих к ним районах. Телевизионный аналоговый сигнал пока в г.Ош и незначительнов прилегающих районах. Сейчас ведутся работы по увеличению сигнала, тогда «Ынтымак» можно будет смотреть и в Джалал-абаде.

Интернет аудитория сайта www.yntymak.kg составляет свыше 3500 посетителей. Аудитория поклонников «Ынтымака» намного шире за счет пользователей социальных сетей. Следят за обновлениями на фейсбуке 546 человек, 5400 просмотров в месяц. Самая большая аудитория у странички «Ынтымака» в мире на mail.ru — свыше 2903 друзей. Второй аккаунт в mail.ru на узбекском языке – более 1500 друзей. Создано 10 фан-групп, в каждой группе от 25-80 человек. Объясняется это большой популярностью mail.ru и m-agent у молодежи юга, ну и тем, что именно этот ресурс используется в интерактивных радио-программах.

Коллектив и миротворчество:

Сегодня в команде «Ынтымак» 30 человек (20 кырг. 10 узбек). Большая часть из них прошла обучение на семинарах и во время резиденций Интерньюс.

Кроме своей основной деятельности, ОРТРК выступает в роли организатора мероприятий, способствующих укреплению мира и дружбы на юге: организация, информационное сопровождение и проведение концертов узбекских и кыргызских музыкантов. Организатор турнира по мини-футболу среди СМИ и Медиа-сумолека – празднования Нооруза сотрудниками СМИ г.Ош.